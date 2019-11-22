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10:37 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Хоккеист Евгений Кузнецов поддержал «Трактор» в видеообращении

Воспитанник челябинской хоккейной школы, игрок «Вашингтон Кэпиталз» записал видео родному клубу из США.

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Источник: AP 2019

Он считает, что выбраться из создавшейся ситуации «черно-белым» поможет поддержка фанатов. «Болельщики должны болеть, хоккеисты — играть», — говорит Кузнецов. «Только “Трактор”, только победа!», — таким оптимистичным настроем заканчивается обращение.

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Сейчас «Трактор» переживает непростой период. На домашнем льду 19 ноября он продолжил серию поражений. Встреча с финским «Йокеритом» закончилась поражением «черно-белых» со счётом 2:5. ХК «Трактор» опустился на последнее место в таблице КХЛ. Рижское «Динамо» набрало одно очко в матче с московским «Динамо» и покинуло последнюю строчку. Теперь челябинский клуб занимает последнее место в лиге. В 31 матче он набрал 22 очка.

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