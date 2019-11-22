Хоккеист Евгений Кузнецов поддержал «Трактор» в видеообращении
Воспитанник челябинской хоккейной школы, игрок «Вашингтон Кэпиталз» записал видео родному клубу из США.
Воспитанник челябинской хоккейной школы, игрок «Вашингтон Кэпиталз» записал видео родному клубу из США.
Он считает, что выбраться из создавшейся ситуации «черно-белым» поможет поддержка фанатов. «Болельщики должны болеть, хоккеисты — играть», — говорит Кузнецов. «Только “Трактор”, только победа!», — таким оптимистичным настроем заканчивается обращение.
Сейчас «Трактор» переживает непростой период. На домашнем льду 19 ноября он продолжил серию поражений. Встреча с финским «Йокеритом» закончилась поражением «черно-белых» со счётом 2:5. ХК «Трактор» опустился на последнее место в таблице КХЛ. Рижское «Динамо» набрало одно очко в матче с московским «Динамо» и покинуло последнюю строчку. Теперь челябинский клуб занимает последнее место в лиге. В 31 матче он набрал 22 очка.