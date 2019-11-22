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18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» обыграло «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» на выезде переиграло новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Новосибирске, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей. Победная шайба на счету Джордана Шредера (51-я минута), также у нижегородцев отличились Чарлз Геноуэй (48), Куинтон Хауден (59) и Михаил Варнаков (59). У хозяев льда шайбу забросил Никита Михайлов (32).

«Сибирь» проиграла шестой матч подряд, а «Торпедо» одержало четвертую победу кряду.

Защитник «Сибири» Николай Демидов провел свой 100-й матч в КХЛ, в составе торпедовцев аналогичным достижением отметился защитник Михаил Орлов.

Сибирь
1:4
0:0, 1:0, 0:4
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1322.11.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 5770 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинДэвид Немировски
Вратари
Харри Сятери(Харри Сятери)Андерс Линдбек
1-й период
03:42Дмитрий Саюстов
09:24Куинтон Хауден
11:37Александр Шаров
2-й период
23:18Виктор Комаров
31:26Никита Михайлов(Александр Торченюк, Евгений Чесалин)
34:23Станислав Бочаров
34:37Михаил Орлов
3-й период
47:31Чарльз Геноуэй
50:39Джордан Шредер(Тай Рэтти)
58:10Куинтон Хауден(Михаил Варнаков, Антон Шенфельд)
58:41Михаил Варнаков
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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