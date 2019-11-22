«Торпедо» обыграло «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» на выезде переиграло новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» на выезде переиграло новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в пятницу в Новосибирске, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей. Победная шайба на счету Джордана Шредера (51-я минута), также у нижегородцев отличились Чарлз Геноуэй (48), Куинтон Хауден (59) и Михаил Варнаков (59). У хозяев льда шайбу забросил Никита Михайлов (32).
«Сибирь» проиграла шестой матч подряд, а «Торпедо» одержало четвертую победу кряду.
Защитник «Сибири» Николай Демидов провел свой 100-й матч в КХЛ, в составе торпедовцев аналогичным достижением отметился защитник Михаил Орлов.
|Николай Заварухин
|Дэвид Немировски
|Харри Сятери(Харри Сятери)
|Андерс Линдбек
|03:42
|Дмитрий Саюстов
|09:24
|Куинтон Хауден
|11:37
|Александр Шаров
|23:18
|Виктор Комаров
|31:26
|Никита Михайлов(Александр Торченюк, Евгений Чесалин)
|34:23
|Станислав Бочаров
|34:37
|Михаил Орлов
|47:31
|Чарльз Геноуэй
|50:39
|Джордан Шредер(Тай Рэтти)
|58:10
|Куинтон Хауден(Михаил Варнаков, Антон Шенфельд)
|58:41
|Михаил Варнаков
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)