«Торпедо» обыграло «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Новосибирске, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей. Победная шайба на счету Джордана Шредера (51-я минута), также у нижегородцев отличились Чарлз Геноуэй (48), Куинтон Хауден (59) и Михаил Варнаков (59). У хозяев льда шайбу забросил Никита Михайлов (32).