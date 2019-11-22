Шайба чемпиона мира по хоккею не спасла «Барыс» от поражения в матче с лидером «Востока»

Игра прошла сегодня, 22 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:5.

Начало матча получилось провальным для «Барыса». Уже к середине первого периода хозяева проигрывали в три шайбы: на четвертой минуте забил Станислав Галиев, на седьмой отличился Артем Галимов, а на девятой — Никита Дыняк.

После этого тренерский штаб «Барыса» заменил вратаря. Вместо канадца Эдди Паскуале вышел натурализованный игрок сборной Казахстана Хенрик Карлссон, который, как и его коллега Адам Рейдеборн из «Ак Барса», выдал «сухой» второй период.

В третьем периоде команды провели три шайбы. На 44-й минуте Артем Голубев в большинстве сделал счет 0:4, но на 47-й уже «Барыс» разыграл лишнего игрока — свою первую шайбу за казахстанский клуб провел победитель чемпионата мира-2019 в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа, который успел поиграть за казанцев. Окончательный же счет был установлен на 55-й минуте, когда дубль оформил Галиев.