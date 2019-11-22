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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

Шайба чемпиона мира по хоккею не спасла «Барыс» от поражения в матче с лидером «Востока»

Казахстанский «Барыс» уступил казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 22 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:5.

Начало матча получилось провальным для «Барыса». Уже к середине первого периода хозяева проигрывали в три шайбы: на четвертой минуте забил Станислав Галиев, на седьмой отличился Артем Галимов, а на девятой — Никита Дыняк.

После этого тренерский штаб «Барыса» заменил вратаря. Вместо канадца Эдди Паскуале вышел натурализованный игрок сборной Казахстана Хенрик Карлссон, который, как и его коллега Адам Рейдеборн из «Ак Барса», выдал «сухой» второй период.

В третьем периоде команды провели три шайбы. На 44-й минуте Артем Голубев в большинстве сделал счет 0:4, но на 47-й уже «Барыс» разыграл лишнего игрока — свою первую шайбу за казахстанский клуб провел победитель чемпионата мира-2019 в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа, который успел поиграть за казанцев. Окончательный же счет был установлен на 55-й минуте, когда дубль оформил Галиев.

С 47 очками «Ак Барс» лидирует на «Востоке», а «Барыс» с 35 баллами занимает четвертую строчку в этой же конференции. В следующем матче казахстанский клуб 24 ноября в 17:00 по столичному времени дома примет «Амур» — хабаровчане с 27 очками идут на предпоследнем, 11-м, месте.

Барыс
1:5
0:3, 0:0, 1:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1322.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6332 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДмитрий Квартальнов
Вратари
Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)Адам Рейдеборн
1-й период
03:23Станислав Галиев(Виктор Тихонов, Владислав Кара)
06:44Артем Галимов
07:20Даррен Дитц
08:439978(Альберт Яруллин, Роман Рукавишников)
2-й период
22:18Эмиль Галимов
25:16Вячеслав Основин
28:04Эмиль Галимов
35:43Дмитрий Шевченко
3-й период
42:41Роман Старченко
43:45Артем Галимов(Станислав Галиев)
46:12Мэтт Фрэттин
46:22Атте Охтамаа(Даррен Дитц)
54:29Станислав Галиев
54:55Даррен Дитц
55:10Андрей Педан
57:31Антон Сагадеев
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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