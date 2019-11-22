«Мне надо разобраться в этом». Скабелка объяснил разгромное поражение «Барыса» от лидера «Востока»

Казахстанский клуб уступил лидеру Восточной конференции со счетом 1:5. Первый гол за «Барыс» забил финский защитник Атте Охтамаа.

— «Ак Барс» с победой! Не получилась у нас, конечно, игра. «Ак Барс» нас просто во всем переиграл — и в движении, и в агрессии с первой смены, о чем и предупреждали команду. Но одно дело готовиться и говорить, а другое — выйти и сделать. Совершено разные матчи были здесь и в Казани. Не попали ни в скорость… Проигрывали всю борьбу. Индивидуальных ошибок было достаточно много. Поэтому результат закономерный.

— Асетова мы не увидели в игре.

— Решили Петухову дать сыграть. У Алихана были не очень хорошие последние матчи. Решили свежую струю внести.



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— Первый период был провальным — команда оказалась не готова к скоростям и движению, ее было не узнать. Или это «Ак Барс» так хорошо двигался?

— «Ак Барс», конечно, хорошо двигался. Но… Не знаю, мне надо разобраться в этом моменте. Мы сегодня практически провалили матч. Это заслуга большая «Ак Барса».

— По Волку — еще ничего не ясно?

— Пока не знаю. Он уехал на снимок. Что у него случилось — не знаю.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не скрывал своего удивления уверенной победой. По словам специалиста, ключевым стал второй период матча.

«Хорошее начало. Знаете, мы даже не ожидали, но так получилось. Это здорово. И самое главное — второй период, который мы сыграли на ноль, был определяющим. “Барыс” неплохо играет вторые периоды, накладывает. Единственный минус — за девять минут шесть удалений. В чужой зоне у нас опять эта проблема выскакивает. Третий период доиграли и забили в большинстве. В целом довольны», — сказал Квартальнов.