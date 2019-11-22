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19:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне надо разобраться в этом». Скабелка объяснил разгромное поражение «Барыса» от лидера «Востока»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с «Ак Барсом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал на пресс-конференции, к чему ему надо присмотреться после разгромного поражения от российского клуба, передает корреспондент Vesti.kz. Сам матч специалист назвал провальным.

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Казахстанский клуб уступил лидеру Восточной конференции со счетом 1:5. Первый гол за «Барыс» забил финский защитник Атте Охтамаа.

— «Ак Барс» с победой! Не получилась у нас, конечно, игра. «Ак Барс» нас просто во всем переиграл — и в движении, и в агрессии с первой смены, о чем и предупреждали команду. Но одно дело готовиться и говорить, а другое — выйти и сделать. Совершено разные матчи были здесь и в Казани. Не попали ни в скорость… Проигрывали всю борьбу. Индивидуальных ошибок было достаточно много. Поэтому результат закономерный.

— Асетова мы не увидели в игре.

— Решили Петухову дать сыграть. У Алихана были не очень хорошие последние матчи. Решили свежую струю внести.


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— Первый период был провальным — команда оказалась не готова к скоростям и движению, ее было не узнать. Или это «Ак Барс» так хорошо двигался?

— «Ак Барс», конечно, хорошо двигался. Но… Не знаю, мне надо разобраться в этом моменте. Мы сегодня практически провалили матч. Это заслуга большая «Ак Барса».

— По Волку — еще ничего не ясно?

— Пока не знаю. Он уехал на снимок. Что у него случилось — не знаю.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не скрывал своего удивления уверенной победой. По словам специалиста, ключевым стал второй период матча.

«Хорошее начало. Знаете, мы даже не ожидали, но так получилось. Это здорово. И самое главное — второй период, который мы сыграли на ноль, был определяющим. “Барыс” неплохо играет вторые периоды, накладывает. Единственный минус — за девять минут шесть удалений. В чужой зоне у нас опять эта проблема выскакивает. Третий период доиграли и забили в большинстве. В целом довольны», — сказал Квартальнов.

Напомним, следующий матч «Барыс» снова проведет на своем льду — 24 ноября примет хабаровский «Амур».

Барыс
1:5
0:3, 0:0, 1:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1322.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6332 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДмитрий Квартальнов
Вратари
Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)Адам Рейдеборн
1-й период
03:23Станислав Галиев(Виктор Тихонов, Владислав Кара)
06:44Артем Галимов
07:20Даррен Дитц
08:439978(Альберт Яруллин, Роман Рукавишников)
2-й период
22:18Эмиль Галимов
25:16Вячеслав Основин
28:04Эмиль Галимов
35:43Дмитрий Шевченко
3-й период
42:41Роман Старченко
43:45Артем Галимов(Станислав Галиев)
46:12Мэтт Фрэттин
46:22Атте Охтамаа(Даррен Дитц)
54:29Станислав Галиев
54:55Даррен Дитц
55:10Андрей Педан
57:31Антон Сагадеев
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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