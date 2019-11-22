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22 ноября, источник: ТАСС

«Йокерит» прервал победную серию московского «Динамо» из четырех матчей в КХЛ

ТАСС, 22 ноября. Хельсинкский «Йокерит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки в присутствии 9821 зрителя.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Алекси Халме (10), Брайан О'Нилл (33) и Алекс Грант (41). У «Динамо» отличился Михал Чайковски (20). Чешский форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин не сумел продлить результативную серию, остановившись на 11 матчах, что является лучшим показателем текущего сезона в КХЛ, за это время игрок набрал 23 (8 шайб + 15 передач) очка. Всего в активе 26-летнего чеха 32 (13+19) очка в 29 матчах.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 13, 22.11.2019, 19:30

СКА5Северсталь2

«Йокерит» прервал победную серию московского клуба из четырех побед и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. Клуб из Хельсинки одержал вторую победу подряд и третью — в четырех последних матчах с московской командой. «Динамо» идет третьим, имея в активе 39 очков после 31 встречи.

В параллельном матче петербургский СКА дома победил череповецкую «Северсталь» (5:2), одержав 25-ю победу кряду в очном противостоянии. Подопечные Алексея Кудашова выиграли пятый матч подряд и поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 31 матче, «Северсталь» идет десятой на Западе (24 очка после 31 встречи).


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В следующем матче «Йокерит» 24 ноября дома примет ярославский «Локомотив», а «Динамо» двумя днями позднее также на домашней площадке проведет встречу против «Локомотива».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4;.
  • «Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5;.
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 5:3;.
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:2.
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3:1
1:1, 1:0, 1:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1322.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 9821 зритель
Главные тренеры
Лаури МарьямякиВладимир Крикунов
Вратари
Янис КалниньшИван Бочаров
1-й период
09:11Алекси Халме(Петри Контиола, Вели-Матти Савинайнен)
10:59Сами Леписто
13:58Командный штраф
19:08Михал Чайковски(Даниил Тарасов, Вадим Шипачев)
2-й период
32:22Брайан О`Нилл(Виктор Лев, Петер Регин)
36:41Кирилл Лямин
3-й период
40:27Алекс Грант(Брайан О`Нилл)
42:58Йессе Йоэнсуу
44:57Михал Чайковски
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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