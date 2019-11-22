«Йокерит» прервал победную серию московского «Динамо» из четырех матчей в КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Алекси Халме (10), Брайан О'Нилл (33) и Алекс Грант (41). У «Динамо» отличился Михал Чайковски (20). Чешский форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин не сумел продлить результативную серию, остановившись на 11 матчах, что является лучшим показателем текущего сезона в КХЛ, за это время игрок набрал 23 (8 шайб + 15 передач) очка. Всего в активе 26-летнего чеха 32 (13+19) очка в 29 матчах.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 13, 22.11.2019, 19:30 СКА 5 Северсталь 2

«Йокерит» прервал победную серию московского клуба из четырех побед и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. Клуб из Хельсинки одержал вторую победу подряд и третью — в четырех последних матчах с московской командой. «Динамо» идет третьим, имея в активе 39 очков после 31 встречи.

В параллельном матче петербургский СКА дома победил череповецкую «Северсталь» (5:2), одержав 25-ю победу кряду в очном противостоянии. Подопечные Алексея Кудашова выиграли пятый матч подряд и поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 31 матче, «Северсталь» идет десятой на Западе (24 очка после 31 встречи).



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

В следующем матче «Йокерит» 24 ноября дома примет ярославский «Локомотив», а «Динамо» двумя днями позднее также на домашней площадке проведет встречу против «Локомотива».

Результаты других матчей игрового дня: