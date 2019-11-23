Дастин Бойд нашел объяснение крупному поражению «Барыса» от «Ак Барса»

«Ужасное начало, пропустили три шайбы в первом же периоде. После такого очень сложно отыграться, тем более играя с “Ак Барсом”. Мы не придерживались плана на игру, не действовали по своей системе. Во втором периоде пытались реабилитироваться, получили много игры в большинстве, но так и не нашли способа добыть победу в этой встрече. Тяжелое и неприятное поражение для нас», — цитирует Бойда официальный сайт КХЛ.