Дастин Бойд нашел объяснение крупному поражению «Барыса» от «Ак Барса»
Нападающий «Барыса» Дастин Бойд прокомментировал крупное поражение от «Ак Барса» (1:5) в домашнем матче КХЛ.
Нападающий «Барыса» Дастин Бойд прокомментировал крупное поражение от «Ак Барса» (1:5) в домашнем матче КХЛ.
«Ужасное начало, пропустили три шайбы в первом же периоде. После такого очень сложно отыграться, тем более играя с “Ак Барсом”. Мы не придерживались плана на игру, не действовали по своей системе. Во втором периоде пытались реабилитироваться, получили много игры в большинстве, но так и не нашли способа добыть победу в этой встрече. Тяжелое и неприятное поражение для нас», — цитирует Бойда официальный сайт КХЛ.
С 47 очками «Ак Барс» лидирует на «Востоке», а «Барыс» с 35 баллами занимает четвертую строчку в этой же конференции.
Следующий матч «Барыс» снова проведет на своем льду — 24 ноября примет хабаровский «Амур».
|Андрей Скабелка
|Дмитрий Квартальнов
|Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)
|Адам Рейдеборн
|03:23
|Станислав Галиев(Виктор Тихонов, Владислав Кара)
|06:44
|Артем Галимов(Никита Дыняк)
|07:20
|Даррен Дитц
|08:43
|Никита Дыняк(Альберт Яруллин, Роман Рукавишников)
|22:18
|Эмиль Галимов
|25:16
|Вячеслав Основин
|28:04
|Эмиль Галимов
|35:43
|Дмитрий Шевченко
|42:41
|Роман Старченко
|43:45
|Артем Галимов(Никита Дыняк, Станислав Галиев)
|46:12
|Мэтт Фрэттин
|46:22
|Атте Охтамаа(Даррен Дитц)
|54:29
|Станислав Галиев(Никита Дыняк)
|54:55
|Даррен Дитц
|55:10
|Андрей Педан
|57:31
|Антон Сагадеев
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)