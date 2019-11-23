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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

Дастин Бойд нашел объяснение крупному поражению «Барыса» от «Ак Барса»

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд прокомментировал крупное поражение от «Ак Барса» (1:5) в домашнем матче КХЛ.

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«Ужасное начало, пропустили три шайбы в первом же периоде. После такого очень сложно отыграться, тем более играя с “Ак Барсом”. Мы не придерживались плана на игру, не действовали по своей системе. Во втором периоде пытались реабилитироваться, получили много игры в большинстве, но так и не нашли способа добыть победу в этой встрече. Тяжелое и неприятное поражение для нас», — цитирует Бойда официальный сайт КХЛ.

С 47 очками «Ак Барс» лидирует на «Востоке», а «Барыс» с 35 баллами занимает четвертую строчку в этой же конференции.

Следующий матч «Барыс» снова проведет на своем льду — 24 ноября примет хабаровский «Амур».

Барыс
1:5
0:3, 0:0, 1:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1322.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6332 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДмитрий Квартальнов
Вратари
Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)Адам Рейдеборн
1-й период
03:23Станислав Галиев(Виктор Тихонов, Владислав Кара)
06:44Артем Галимов(Никита Дыняк)
07:20Даррен Дитц
08:43Никита Дыняк(Альберт Яруллин, Роман Рукавишников)
2-й период
22:18Эмиль Галимов
25:16Вячеслав Основин
28:04Эмиль Галимов
35:43Дмитрий Шевченко
3-й период
42:41Роман Старченко
43:45Артем Галимов(Никита Дыняк, Станислав Галиев)
46:12Мэтт Фрэттин
46:22Атте Охтамаа(Даррен Дитц)
54:29Станислав Галиев(Никита Дыняк)
54:55Даррен Дитц
55:10Андрей Педан
57:31Антон Сагадеев
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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