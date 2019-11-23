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13:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанат «Сибири» не смог досмотреть матч с «Ак Барсом» из-за неоплаченных долгов

Фанат «Сибири» не смог досмотреть матч любимой команды из-за неоплаченных долгов по взносам за капитальный ремонт.

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20 ноября на территории Калининского района Новосибирска прошёл совместный рейд судебных приставов с сотрудниками Фонда модернизации ЖКХ. В ходе рейда было проверено 17 адресов неплательщиков взносов за капитальный ремонт, суммы задолженностей граждан составили от 4 до 65 тыс. рублей.

«По одному из адресов судебных приставов встретил должник — хоккейный фанат, который как раз во время их визита смотрел по телевизору матч “Сибирь” — “Ак Барс” (матч состоялся 20 ноября. — Прим. “Чемпионата”). Телевизор болельщика работал на всю громкость, поэтому судебным приставам удалось достучаться до него только в перерыве между периодами. В тот вечер мужчина явно не рассчитывал на встречу с судебными приставами, но задерживать на пороге незваных гостей не стал, так как не мог пропустить игру любимой хоккейной команды. В комнате судебный пристав и представитель Фонда модернизации ЖКХ увидели множество хоккейной атрибутики, и стало понятно — здесь живёт фанат. На вопросы о причинах невыплаты долга, который составляет почти 19 тыс. рублей, мужчина отвечал неоднозначно, не отрываясь при этом от просмотра хоккейного матча. Судебный пристав, оценив имущественное положение должника, принял решение о наложении ареста на его телевизор. Просмотр матча был прерван», — гласит текст заявления на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.


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Арестованный телевизор в настоящее время находится у должника на ответственном хранении. В случае неоплаты долга велика вероятность, что к следующему матчу любимой команды телевизор фаната-неплательщика будет реализован.

Сибирь
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1320.11.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 7170 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинДмитрий Квартальнов
Вратари
Харри Сятери(Алексей Красиков)Тимур Билялов
1-й период
02:03Мэтт Фрэттин(Вячеслав Основин, Владислав Кара)
08:45Юкка Пелтола
08:45Дмитрий Юдин
12:41Кирилл Петров
17:00Даниил Журавлев
2-й период
25:03Дмитрий Саюстов
30:30Данис Зарипов
32:37Илья Морозов
32:37Микаэль Руохомаа
32:37Патрис Кормье
33:15Кирилл Петров(Микаэль Викстранд, Джастин Азеведо)
33:55Кристиан Хенкель
37:59Мэтт Фрэттин
39:47Кирилл Петров
3-й период
40:50Егор Миловзоров(Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен)
43:13Кирилл Петров
47:34Данис Зарипов(Дмитрий Юдин)
49:31Ярослав Хабаров
49:31Патрис Кормье
51:22Дмитрий Саюстов
52:26Кирилл Петров(Микаэль Викстранд, Джастин Азеведо)
53:16Евгений Чесалин
58:01Александр Логинов
58:01Джастин Азеведо
58:01Патрис Кормье
Статистика
16Штрафное время24
8Игра в большинстве4
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
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