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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексей Терещенко заключил пробный контракт с «Авангардом»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко подписал пробный контракт на три игры с «Авангардом», сообщается на сайте омского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В сезоне-2018/19 Терещенко выступал за минское «Динамо», отыграв 30 матчей и набрав 16 очков (6 шайб + 10 передач). В середине августа 38-летний игрок заключил пробный контракт с минским клубом, но полноценное соглашение стороны не подписали.

«В связи с волной травм нам пришлось искать новых игроков. И в первую очередь нам нужно закрыть пробелы в центральной линии. Терещенко — опытный мастер, который максимально быстро адаптируется к требованиям тренерского штаба Боба Хартли. На данный момент нам необходим игрок, способный уверенно действовать в третьем-четвертом звене, особенно в непростые моменты матчей, помогать защитникам. За три матча мы примем решение о заключении полноценного контракта с Терещенко», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Терещенко трижды становился чемпионом мира (2008, 2009, 2012) и один раз вице-чемпионом (2010).

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