Алексей Терещенко заключил пробный контракт с «Авангардом»

В сезоне-2018/19 Терещенко выступал за минское «Динамо», отыграв 30 матчей и набрав 16 очков (6 шайб + 10 передач). В середине августа 38-летний игрок заключил пробный контракт с минским клубом, но полноценное соглашение стороны не подписали.

«В связи с волной травм нам пришлось искать новых игроков. И в первую очередь нам нужно закрыть пробелы в центральной линии. Терещенко — опытный мастер, который максимально быстро адаптируется к требованиям тренерского штаба Боба Хартли. На данный момент нам необходим игрок, способный уверенно действовать в третьем-четвертом звене, особенно в непростые моменты матчей, помогать защитникам. За три матча мы примем решение о заключении полноценного контракта с Терещенко», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.