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19:49 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в гостевом матче чемпионата КХЛ

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли омский «Авангард» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Матч прошел на ледовой площадке арены «Балашиха».

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«Зубры» начали матч в агрессивной манере. Тем не менее омичам удалось в меньшинстве на пятой минуте противостояния забросить шайбу в ворота Юнаса Энрота. Отличился форвард «Авангарда» Кирилл Семенов, сыгравший на добивании. Через минуту нападающий минчан Теему Пулккинен восстановил равновесие сил. «Зубры» продолжили действовать в атакующей манере. Цифры на табло до конца двадцатиминутки остались неизменными.

Во втором периоде хоккеисты гостей продолжили играть на высоких скоростях, создавая опасные моменты для голкипера соперников. На 38-й минуте противостояния очередную шайбу в ворота оппонентов забросил форвард «Динамо» Теему Пулккинен и оформил дубль — 2:1.

Третья двадцатиминутка прошла в напряжении. «Зубры», играя в формате «3 на 5», смогли отразить серию атак. На 48-й минуте матча «Авангарду» не засчитали взятие ворот оппонентов из-за того, что была помеха вратарю. После этого хозяева не прекращали попыток восстановить счет. Минчане умело оборонялись и смогли сохранить преимущество до конца игры.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 26 ноября в «Минск-Арене» против «Адмирала» из Владивостока.

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Боб ХартлиКрэйг Вудкрофт
Вратари
Игорь БобковЮнас Энрот
1-й период
03:56Вилле Покка
04:33Кирилл Семенов(Вячеслав Войнов)
05:43Теему Пулккинен(Андрей Костицын, Александр Павлович)
15:21Тэйлор Бек
2-й период
25:30Кирилл Готовец
27:08Командный штраф
37:17Теему Пулккинен(Кирилл Готовец)
39:23Павел Дедунов
39:23Павел Дедунов
3-й период
44:33Игорь Мартынов
45:56Роман Дюков
50:52Роман Дюков
Статистика
29Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Главный судьяМилан Новак(Словакия)
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