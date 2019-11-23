Минское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в гостевом матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Матч прошел на ледовой площадке арены «Балашиха».

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«Зубры» начали матч в агрессивной манере. Тем не менее омичам удалось в меньшинстве на пятой минуте противостояния забросить шайбу в ворота Юнаса Энрота. Отличился форвард «Авангарда» Кирилл Семенов, сыгравший на добивании. Через минуту нападающий минчан Теему Пулккинен восстановил равновесие сил. «Зубры» продолжили действовать в атакующей манере. Цифры на табло до конца двадцатиминутки остались неизменными.

Во втором периоде хоккеисты гостей продолжили играть на высоких скоростях, создавая опасные моменты для голкипера соперников. На 38-й минуте противостояния очередную шайбу в ворота оппонентов забросил форвард «Динамо» Теему Пулккинен и оформил дубль — 2:1.

Третья двадцатиминутка прошла в напряжении. «Зубры», играя в формате «3 на 5», смогли отразить серию атак. На 48-й минуте матча «Авангарду» не засчитали взятие ворот оппонентов из-за того, что была помеха вратарю. После этого хозяева не прекращали попыток восстановить счет. Минчане умело оборонялись и смогли сохранить преимущество до конца игры.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 26 ноября в «Минск-Арене» против «Адмирала» из Владивостока.