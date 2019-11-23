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19:55 (мск), источник: Советский спорт

Игорь Есмантович: Нужна еще одна программа — как сохранить олимпийских чемпионов для сборной

В субботу в Сочи ФХР и Минспорта презентовали Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина». Ее прокомментировал президент ПХК ЦСКА — обладателя Кубка Гагарина Игорь Есмантович.

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Источник: РИА "Новости"

— Игорь Вячеславович, оцените программу.
— Подготовлена отличная программа, которая даст и уже даст толчок вперед для подготовки хоккеистов разного возраста. С этой программой тренеры разного уровня должны понять, что такое спорт и в частности хоккей высших достижений и что такое физкультура.

— Неужели и ЦСКА с его передовой системой подготовки хоккеистов и школой, которая за последнее время выигрывала первенства России в разных возрастах, включая Кубок Газпромнефти, эта программа будет полезна?
— Да, очень полезна! Она поможет аккумулировать весь опыт отечественного хоккея. Вдобавок этот проект поможет тренерам определить разницу межу подготовкой игроков высшего уровня, что очень важно для формирования сборных команд, и для массового хоккея.

Хотел бы добавить от себя. ФХР и Минспорт провели отличную работу. С помощью этой программа наверняка будут подготовлены игроки для олимпийской сборной в Пекине. Но и ребята, победившие на Олимпийских играх в Пхенчхане, еще в самом соку, отлично себя зарекомендовали в нынешнем чемпионате и в складывающейся ситуации могут принести пользу сборной на Играх-2022.


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Однако я как руководитель знаменитого на весь мир клуба не понимаю, как в нынешних условиях сохранить в своей команде лучших игроков. Капризов, Григоренко, Нестеров, Марченко, Сорокин у них после этого сезона заканчиваются контракты. Как их удержать в России в условиях будущего жесткого потолка зарплат? В ЦСКА, одном из базовых клубов сборной, ныне играют 8 олимпийских чемпионов, есть чемпионы мира.

Может, ФХР и Минспорту стоит подумать, собрать рабочую группу из этих ведомств, определиться со стратегией и разработать дополнительную программу как сократить отток сильнейших хоккеистов из КХЛ, которые могут в ближайшее время уехать в НХЛ и европейские лиги? Жесткий потолок зарплат в КХЛ повлечет некоторые юридические вещи, препятствующие тому, чтобы эти ребята остались играть в России.

— В последнее время ЦСКА лихорадит чемпиону с трудом даются заброшенные шайбы и победы. Что случилось?
— В хоккее для успеха очень важны нюансы, мелочи. Начиная с психологии. В последнее время мы растеряли ряд мелочей, которые дают результат. Спады бывают у всех. Это надо пройти, что мы сейчас и делаем. Без поражений не бывает побед.

— На днях ЦСКА подписал нападающих Коростелева и шведа Марио Кемпе. Прокомментируйте приобретения
— Коростелев парень из нашей школы. Полтора года назад он вместе с Точинским прошел с командой предсезонку, но решил использовать еще один шанс зацепиться за НХЛ. Теперь наш воспитанник вернулся в ЦСКА, будем работать.

Что касается шестого легионера, то он был в команде и в прошлом сезоне. Скаутская служба отлично сработала. Были варианты пригласить игрока из Швейцарии, Швеции и Северной Америке. Мы остановились на Марио.

— В команде останутся шесть легионеров? Или от кого-то придется отказаться?
— Нет, будем работать с шестью иностранцами.

Домрачев Владислав

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