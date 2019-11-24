Капитан «Барыса» Даррен Диц подрался с российским хоккеистом в матче КХЛ
Защитник и капитан «Барыса» Даррен Диц подрался с нападающим «Амура» Антоном Лазаревым, передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник и капитан «Барыса» Даррен Диц подрался с нападающим «Амура» Антоном Лазаревым, передает корреспондент Vesti.kz.
Эпизод случился на 24-й минуте игры регулярного чемпионата КХЛ, которая проходит сейчас в
Параллельно подраться пытался нападающий «Барыса» Павел Акользин, но сделать это ему помешали судьи.