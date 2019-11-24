«Барыс» упустил победу, ведя 2:0, в матче с дракой Дица и проиграл предпоследней команде «Востока»

Игра проходила сегодня, 24 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:3 по итогам овертайма.
Вперед «Барыс» вышел на 14-й минуте, когда в большинстве комбинацию с участием Никиты Михайлиса и Леонида Метальникова завершил Аркадий Шестаков.
Второй период начался с драки, в которой капитан «Барыса» Даррен Диц схлестнулся с форвардом «Амура» Антоном Лазаревым. Мог в этом эпизоде подраться и Павел Акользин, но нападающему хозяев сделать это не дали судьи.
Зато проявил себя Акользин на 35-й минуте, когда сделал счет 2:0. До конца периода «Амур» смог отыграть одну шайбу — на 38-й минуте отличился Томаш Загорны.
В третьем периоде «Амуру» удалось сравнять счет. На 52-й минуте дубль оформил Загорны, который воспользовался удалением Дмитрия Шевченко, наказанного большим штрафом за атаку в область головы и шеи.
Победитель матча определялся в овертайме. Два очка «Амуру» на четвертой минуте принесла шайба Игоря Руденкова, забившего в большинстве после удаления Метальникова.
С 36 очками «Барыс» идет пятым на «Востоке», а «Амур» с 28 баллами занимает предпоследнее, 11-е, место в этой же конференции. Теперь казахстанский клуб ждут два гостевых матча: 26 ноября против магнитогорского «Металлурга», а в 28-го — с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.