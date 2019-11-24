«Барыс» упустил победу, ведя 2:0, в матче с дракой Дица и проиграл предпоследней команде «Востока»

Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 24 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:3 по итогам овертайма.

Вперед «Барыс» вышел на 14-й минуте, когда в большинстве комбинацию с участием Никиты Михайлиса и Леонида Метальникова завершил Аркадий Шестаков.

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Второй период начался с драки, в которой капитан «Барыса» Даррен Диц схлестнулся с форвардом «Амура» Антоном Лазаревым. Мог в этом эпизоде подраться и Павел Акользин, но нападающему хозяев сделать это не дали судьи.

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Зато проявил себя Акользин на 35-й минуте, когда сделал счет 2:0. До конца периода «Амур» смог отыграть одну шайбу — на 38-й минуте отличился Томаш Загорны.

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В третьем периоде «Амуру» удалось сравнять счет. На 52-й минуте дубль оформил Загорны, который воспользовался удалением Дмитрия Шевченко, наказанного большим штрафом за атаку в область головы и шеи.

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Победитель матча определялся в овертайме. Два очка «Амуру» на четвертой минуте принесла шайба Игоря Руденкова, забившего в большинстве после удаления Метальникова.

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Обзор матча:

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