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16:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» упустил победу, ведя 2:0, в матче с дракой Дица и проиграл предпоследней команде «Востока»

Казахстанский «Барыс» вел 2:0 и проиграл хабаровскому «Амуру» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 24 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:3 по итогам овертайма.

Вперед «Барыс» вышел на 14-й минуте, когда в большинстве комбинацию с участием Никиты Михайлиса и Леонида Метальникова завершил Аркадий Шестаков.

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Второй период начался с драки, в которой капитан «Барыса» Даррен Диц схлестнулся с форвардом «Амура» Антоном Лазаревым. Мог в этом эпизоде подраться и Павел Акользин, но нападающему хозяев сделать это не дали судьи.

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Зато проявил себя Акользин на 35-й минуте, когда сделал счет 2:0. До конца периода «Амур» смог отыграть одну шайбу — на 38-й минуте отличился Томаш Загорны.

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В третьем периоде «Амуру» удалось сравнять счет. На 52-й минуте дубль оформил Загорны, который воспользовался удалением Дмитрия Шевченко, наказанного большим штрафом за атаку в область головы и шеи.

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Победитель матча определялся в овертайме. Два очка «Амуру» на четвертой минуте принесла шайба Игоря Руденкова, забившего в большинстве после удаления Метальникова.

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Обзор матча:

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С 36 очками «Барыс» идет пятым на «Востоке», а «Амур» с 28 баллами занимает предпоследнее, 11-е, место в этой же конференции. Теперь казахстанский клуб ждут два гостевых матча: 26 ноября против магнитогорского «Металлурга», а в 28-го — с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

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Барыс
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 1324.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5018 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлександр Гулявцев
Вратари
Эдвард ПаскуалеЕвгений Аликин
1-й период
13:50Максим Кондратьев
13:59Аркадий Шестаков(Леонид Метальников, Никита Михайлис)
2-й период
23:48Даррен Дитц
23:48Даррен Дитц
23:48Антон Лазарев
30:34Командный штраф
35:00Павел Акользин(Дмитрий Шевченко, Егор Шалапов)
37:27Томаш Зогорна(Денис Голубев, Гынек Зогорна)
3-й период
42:36Никита Камалов
50:39Дмитрий Шевченко
50:39Дмитрий Шевченко
51:49Ондржей Витасек(Томаш Зогорна, Гынек Зогорна)
Овертайм
61:44Леонид Метальников
63:24Игорь Руденков(Владислав Ушенин, Александр Горшков)
Статистика
20Штрафное время6
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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