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17:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Где-то эти ребята не справляются». Скабелка — о претензиях к легионерам и поражении «Барыса» с 2:0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с «Амуром» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на пресс-конференции разобрал действия подопечных, назвав удаление Дмитрия Шевченко глупым, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб проиграл хабаровчанам со счетом 2:3 в овертайме. Одним из голов отметился Павел Акользин, для которого этот результативный бросок стал первым в сезоне.

— Поздравляю «Амур» с победой! Сегодня было два «Барыса»: один играл до второй забитой шайбы, а другой — после. Если мы говорим про первый, то это хороший прессинг, движение и короткие смены. После второй шайбы мы опять сбились на индивидуальные действия и ошибки. И «Амур» еще во втором периоде должен был сравнять счет.

В третьем периоде опять пошли эти ненужные удаления. Начали пятиться. Хотел взять тайм-аут, но там как раз была рекламная пауза. Опять хотел вернуть ребят в тот хоккей, который показывали в первом периоде и до середины второго, но не получилось. Это глупое удаление Шевченко и пропущенный гол. А в овертайме вы видели. Пока так. Спасибо.

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— Со Старченко и Михайлисом Шестаков был в центре. Как оцените его игру?
— Здорово. Они неплохо сыграли. Они хорошо делали свое дело. Я вам скажу, что у нас нет первого звена. Нет лидеров, которые ведут за собой.

— Что скажете по Волку?
— У него повреждение. Вроде ничего серьезного. Посмотрим завтра, поедет или нет в поездку.


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— По поводу первого звена. Тангрэйди забил всего в трех матчах, а Найт не забивал уже 14 игр. У болельщиков вопрос — нужны ли нам такие легионеры?
— Вопрос справедливый и хороший. Надо что-то делать… Где-то эти ребята не справляются с той ролью, на которую мы их приглашали. Мы не миримся с этим положением. Мы работаем в этом направлении. Претензии справедливы.

— Джесси Блэкера тоже мы не увидели во второй половине встречи.
— Не знаю. Будет обследование. Он уехал делать снимки.

— Будете привлекать кого-нибудь из «Номада»?
— У нас есть Клещенко. Если вы хотите спросить про молодых, то они мне очень нравятся. Но я вам приведу такой пример. Они играют в высшей лиге, но ничем не выделяются. Но как только приходят в МХЛ, то набирают по пять-шесть очков. Чтобы играть в КХЛ им нужно время и стать на ступеньку выше. Из нападающих возьмем Гуркова и Панюкова, из защитников — Клещенко и Семенова. Возможно, кого-то оставим.

Наставник «Амура» Александр Гулявцев после матча с «Барысом» рассказал, почему он будет благодарить своих подопечных.

«Неоднозначный матч. “Барыс” нас переиграл во всех аспектах игры. Два на 21 — по броскам в створ в пользу “Барыса”. Но нас хорошо в игре держал Евгений Аликин — наш вратарь. Где-то в обороне мы старались не давать “Барысу” до конца доводить атаки — выстояли. Второй период тоже в этом же ключе складывался. Переломным был первый гол, который мы забили. В третьем периоде команда была немного другая. Не знаю почему… Вроде бы должны были подсесть. И начало матча провальное, но еще раз повторюсь, выстояли. Может быть, нам и повезло где-то, но два очка для нас важнее. Конечно, будем игру смотреть. Много чего не получилось, но сегодня ребят хочу поблагодарить. Они из такой игры вытащили два очка».

Напомним, следующие два матча «Барыс» проведет на выезде — сыграет с «Металлургом» (26 ноября) и «Автомобилистом» (28 ноября).

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Барыс
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 1324.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5018 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлександр Гулявцев
Вратари
Эдвард ПаскуалеЕвгений Аликин
1-й период
13:50Максим Кондратьев
13:59Аркадий Шестаков(Леонид Метальников, Никита Михайлис)
2-й период
23:48Даррен Дитц
23:48Даррен Дитц
23:48Антон Лазарев
30:34Командный штраф
35:00Павел Акользин(Дмитрий Шевченко, Егор Шалапов)
37:27Томаш Зогорна(Денис Голубев, Гынек Зогорна)
3-й период
42:36Никита Камалов
50:39Дмитрий Шевченко
50:39Дмитрий Шевченко
51:49Ондржей Витасек(Томаш Зогорна, Гынек Зогорна)
Овертайм
61:44Леонид Метальников
63:24Игорь Руденков(Владислав Ушенин, Александр Горшков)
Статистика
20Штрафное время6
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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