«Где-то эти ребята не справляются». Скабелка — о претензиях к легионерам и поражении «Барыса» с 2:0

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб проиграл хабаровчанам со счетом 2:3 в овертайме. Одним из голов отметился Павел Акользин, для которого этот результативный бросок стал первым в сезоне.

— Поздравляю «Амур» с победой! Сегодня было два «Барыса»: один играл до второй забитой шайбы, а другой — после. Если мы говорим про первый, то это хороший прессинг, движение и короткие смены. После второй шайбы мы опять сбились на индивидуальные действия и ошибки. И «Амур» еще во втором периоде должен был сравнять счет.

В третьем периоде опять пошли эти ненужные удаления. Начали пятиться. Хотел взять тайм-аут, но там как раз была рекламная пауза. Опять хотел вернуть ребят в тот хоккей, который показывали в первом периоде и до середины второго, но не получилось. Это глупое удаление Шевченко и пропущенный гол. А в овертайме вы видели. Пока так. Спасибо.

— Со Старченко и Михайлисом Шестаков был в центре. Как оцените его игру?

— Здорово. Они неплохо сыграли. Они хорошо делали свое дело. Я вам скажу, что у нас нет первого звена. Нет лидеров, которые ведут за собой.

— Что скажете по Волку?

— У него повреждение. Вроде ничего серьезного. Посмотрим завтра, поедет или нет в поездку.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

— По поводу первого звена. Тангрэйди забил всего в трех матчах, а Найт не забивал уже 14 игр. У болельщиков вопрос — нужны ли нам такие легионеры?

— Вопрос справедливый и хороший. Надо что-то делать… Где-то эти ребята не справляются с той ролью, на которую мы их приглашали. Мы не миримся с этим положением. Мы работаем в этом направлении. Претензии справедливы.

— Джесси Блэкера тоже мы не увидели во второй половине встречи.

— Не знаю. Будет обследование. Он уехал делать снимки.

— Будете привлекать кого-нибудь из «Номада»?

— У нас есть Клещенко. Если вы хотите спросить про молодых, то они мне очень нравятся. Но я вам приведу такой пример. Они играют в высшей лиге, но ничем не выделяются. Но как только приходят в МХЛ, то набирают по пять-шесть очков. Чтобы играть в КХЛ им нужно время и стать на ступеньку выше. Из нападающих возьмем Гуркова и Панюкова, из защитников — Клещенко и Семенова. Возможно, кого-то оставим.

Наставник «Амура» Александр Гулявцев после матча с «Барысом» рассказал, почему он будет благодарить своих подопечных.

«Неоднозначный матч. “Барыс” нас переиграл во всех аспектах игры. Два на 21 — по броскам в створ в пользу “Барыса”. Но нас хорошо в игре держал Евгений Аликин — наш вратарь. Где-то в обороне мы старались не давать “Барысу” до конца доводить атаки — выстояли. Второй период тоже в этом же ключе складывался. Переломным был первый гол, который мы забили. В третьем периоде команда была немного другая. Не знаю почему… Вроде бы должны были подсесть. И начало матча провальное, но еще раз повторюсь, выстояли. Может быть, нам и повезло где-то, но два очка для нас важнее. Конечно, будем игру смотреть. Много чего не получилось, но сегодня ребят хочу поблагодарить. Они из такой игры вытащили два очка».