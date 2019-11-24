«Где-то эти ребята не справляются». Скабелка — о претензиях к легионерам и поражении «Барыса» с 2:0
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с «Амуром» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с «Амуром» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на
Казахстанский клуб проиграл хабаровчанам со счетом 2:3 в овертайме. Одним из голов отметился Павел Акользин, для которого этот результативный бросок стал первым в сезоне.
— Поздравляю «Амур» с победой! Сегодня было два «Барыса»: один играл до второй забитой шайбы, а другой — после. Если мы говорим про первый, то это хороший прессинг, движение и короткие смены. После второй шайбы мы опять сбились на индивидуальные действия и ошибки. И «Амур» еще во втором периоде должен был сравнять счет.
В третьем периоде опять пошли эти ненужные удаления. Начали пятиться. Хотел взять
— Со Старченко и Михайлисом Шестаков был в центре. Как оцените его игру?
— Здорово. Они неплохо сыграли. Они хорошо делали свое дело. Я вам скажу, что у нас нет первого звена. Нет лидеров, которые ведут за собой.
— Что скажете по Волку?
— У него повреждение. Вроде ничего серьезного. Посмотрим завтра, поедет или нет в поездку.
— По поводу первого звена. Тангрэйди забил всего в трех матчах, а Найт не забивал уже 14 игр. У болельщиков вопрос — нужны ли нам такие легионеры?
— Вопрос справедливый и хороший. Надо
— Джесси Блэкера тоже мы не увидели во второй половине встречи.
— Не знаю. Будет обследование. Он уехал делать снимки.
— Будете привлекать
— У нас есть Клещенко. Если вы хотите спросить про молодых, то они мне очень нравятся. Но я вам приведу такой пример. Они играют в высшей лиге, но ничем не выделяются. Но как только приходят в МХЛ, то набирают по
Наставник «Амура» Александр Гулявцев после матча с «Барысом» рассказал, почему он будет благодарить своих подопечных.
«Неоднозначный матч. “Барыс” нас переиграл во всех аспектах игры. Два на 21 — по броскам в створ в пользу “Барыса”. Но нас хорошо в игре держал Евгений Аликин — наш вратарь.
Напомним, следующие два матча «Барыс» проведет на выезде — сыграет с «Металлургом» (26 ноября) и «Автомобилистом» (28 ноября).
|Андрей Скабелка
|Александр Гулявцев
|Эдвард Паскуале
|Евгений Аликин
|13:50
|Максим Кондратьев
|13:59
|Аркадий Шестаков(Леонид Метальников, Никита Михайлис)
|23:48
|Даррен Дитц
|23:48
|Даррен Дитц
|23:48
|Антон Лазарев
|30:34
|Командный штраф
|35:00
|Павел Акользин(Дмитрий Шевченко, Егор Шалапов)
|37:27
|Томаш Зогорна(Денис Голубев, Гынек Зогорна)
|42:36
|Никита Камалов
|50:39
|Дмитрий Шевченко
|50:39
|Дмитрий Шевченко
|51:49
|Ондржей Витасек(Томаш Зогорна, Гынек Зогорна)
|61:44
|Леонид Метальников
|63:24
|Игорь Руденков(Владислав Ушенин, Александр Горшков)
|20
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)