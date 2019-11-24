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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Он поставил клюшку между моих ног». Диц — о драке с российским хоккеистом и поражении «Барыса» с 2:0

Капитан «Барыса» Даррен Диц в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал драку с Антоном Лазаревым из «Амура» и рассказал, почему казахстанский клуб мог рассчитывать на большее, чем одно очко в матче с российской командой.

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Источник: РИА "Новости"

Игроки сцепились в середине матча и получили штрафы за грубость. Лидер «Барыса» отбыл четыре минуты.

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— Что стало причиной драки с Лазаревым?
— Он поставил свою клюшку между моими ногами. Это был конфликт.

— Это было воспринято как провокация.
— Если бы я поставил клюшку между ногами, то это значит да, у нас есть конфликт.

— Почему не удалось удержать преимущество в игре, где «Барыс» переигрывал соперника и вел в две шайбы?
— Мы сегодня были во всем лучше соперника. Переигрывали его, но вместо двух очков получили одно. Я не могу объяснить, почему мы проиграли. Возможно, что через какое-то время я смогу дать ответ.

Напомним, теперь «Барыс» отправится на краткосрочный выезд в Россию — сыграет с «Металлургом» (26 ноября) и «Автомобилистом» (28 ноября). Оба соперника являются прямыми конкурентами за выход в плей-офф через Восточную конференцию.

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Барыс
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 1324.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5018 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлександр Гулявцев
Вратари
Эдвард ПаскуалеЕвгений Аликин
1-й период
13:50Максим Кондратьев
13:59Аркадий Шестаков(Леонид Метальников, Никита Михайлис)
2-й период
23:48Даррен Дитц
23:48Даррен Дитц
23:48Антон Лазарев
30:34Командный штраф
35:00Павел Акользин(Дмитрий Шевченко, Егор Шалапов)
37:27Томаш Зогорна(Денис Голубев, Гынек Зогорна)
3-й период
42:36Никита Камалов
50:39Дмитрий Шевченко
50:39Дмитрий Шевченко
51:49Ондржей Витасек(Томаш Зогорна, Гынек Зогорна)
Овертайм
61:44Леонид Метальников
63:24Игорь Руденков(Владислав Ушенин, Александр Горшков)
Статистика
20Штрафное время6
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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