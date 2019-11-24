«Он поставил клюшку между моих ног». Диц — о драке с российским хоккеистом и поражении «Барыса» с 2:0

Источник: РИА "Новости"

Игроки сцепились в середине матча и получили штрафы за грубость. Лидер «Барыса» отбыл четыре минуты.

— Что стало причиной драки с Лазаревым?

— Он поставил свою клюшку между моими ногами. Это был конфликт.

— Это было воспринято как провокация.

— Если бы я поставил клюшку между ногами, то это значит да, у нас есть конфликт.

— Почему не удалось удержать преимущество в игре, где «Барыс» переигрывал соперника и вел в две шайбы?

— Мы сегодня были во всем лучше соперника. Переигрывали его, но вместо двух очков получили одно. Я не могу объяснить, почему мы проиграли. Возможно, что через какое-то время я смогу дать ответ.