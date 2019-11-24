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18:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Хоккеист ЦСКА забросил шайбу с отрицательного угла

Российский нападающий ЦСКА Кирилл Капризов забросил шайбу с отрицательного угла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Автомобилиста». Видео появилось на сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

В третьем периоде Капризов сделал бросок из-за ворот, попал в спину вратаря соперника Якуба Коваржа, после чего шайба залетела в ворота. Матч завершился победой «Автомобилиста» со счетом 2:1.

ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 43 очка в 30 матчах. «Автомобилист» находится на шестом месте на Востоке (35 очков в 29 матчах).

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2:1
0:0, 1:0, 1:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1324.11.2019, 15:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновИгорь Никитин
Вратари
Якуб КоваржИлья Сорокин(Илья Сорокин)
1-й период
17:08Никита Трямкин
2-й период
22:20Никита Трямкин
23:32Алексей Василевский
23:32Антон Слепышев
23:32Антон Слепышев
23:54Брукс Мэйсек
28:56Вячеслав Литовченко(Питер Холланд)
39:49Клас Дальбек
3-й период
49:42Дэн Секстон(Георгий Белоусов, Ефим Гуркин)
52:43Кирилл Капризов(Линден Вей, Богдан Киселевич)
59:48Джефф Плэтт
Статистика
18Штрафное время6
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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