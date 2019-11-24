Хоккеист ЦСКА забросил шайбу с отрицательного угла

Хоккей, КХЛ, Неделя 1324.11.2019, 15:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
|Андрей Мартемьянов
|Игорь Никитин
|Якуб Коварж
|Илья Сорокин(Илья Сорокин)
|22:20
|Никита Трямкин
|23:32
|Алексей Василевский
|23:32
|Антон Слепышев
|23:32
|Антон Слепышев
|23:54
|Брукс Мэйсек
|28:56
|Вячеслав Литовченко(Питер Холланд)
|39:49
|Клас Дальбек
|49:42
|Дэн Секстон(Георгий Белоусов, Ефим Гуркин)
|52:43
|Кирилл Капризов(Линден Вей, Богдан Киселевич)
|59:48
|Джефф Плэтт
|18
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)