Квартальнов — о победном буллите Зарипова: Сказал ему: «Я тебя поцелую, если забьешь»

Источник: РИА "Новости"

Слова Квартальнова приводятся на официальном сайте клуба из Казани.

— Прежде всего, хотелось бы наших мам поздравить с праздником. По игре — хороший, интересный матч. Жалко, что пропустили в концовке, за 6 секунд до конца — не получилось у нас дотерпеть. Это минус: такие игры надо стараться завершать победой в основное время. Здесь нужно отдать должное «Салавату Юлаеву», который нашел пути решения. В этом плане им плюс, а нам — минус. Овертайм, все решили буллиты — здесь нам повезло чуть больше.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d8b7d1ad61a5115b26f51a681402a3ba_hd/2_6085065112/99347f9530ec2e30ebcec05d987cda61/4730288178?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Не показалось, что в третьем периоде команда подсела физически, поскольку первые два были очень активные?

— Первый период был хороший, второй не понравился — было большинство, которое было слабым, было очень мало бросков. Здесь все-таки нужно было решать исход матча. Повели 3:1 и меньше, чем за полпериода, пропускаем 2 гола — нам надо уметь играть такие матчи, работать. Сегодня это минус.

— Кормье и Петров попали под ротацию?

— Нет, у них травмы. Кормье в прошлой игре получил, как мне показалось, чистый удар в голову, у него большие проблемы, он сейчас в списке травмированных. Петров тоже травмирован.

— Вы перед решающим буллитом подошли лично к Данису Зарипову. Что сказали ему?

— Я ему сказал: «Я тебя поцелую, если забьешь».