Квартальнов — о победном буллите Зарипова: Сказал ему: «Я тебя поцелую, если забьешь»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов выступил на
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов выступил на
Слова Квартальнова приводятся на официальном сайте клуба из Казани.
— Прежде всего, хотелось бы наших мам поздравить с праздником. По игре — хороший, интересный матч. Жалко, что пропустили в концовке, за 6 секунд до конца — не получилось у нас дотерпеть. Это минус: такие игры надо стараться завершать победой в основное время. Здесь нужно отдать должное «Салавату Юлаеву», который нашел пути решения. В этом плане им плюс, а нам — минус. Овертайм, все решили буллиты — здесь нам повезло чуть больше.
— Не показалось, что в третьем периоде команда подсела физически, поскольку первые два были очень активные?
— Первый период был хороший, второй не понравился — было большинство, которое было слабым, было очень мало бросков. Здесь
— Кормье и Петров попали под ротацию?
— Нет, у них травмы. Кормье в прошлой игре получил, как мне показалось, чистый удар в голову, у него большие проблемы, он сейчас в списке травмированных. Петров тоже травмирован.
— Вы перед решающим буллитом подошли лично к Данису Зарипову. Что сказали ему?
— Я ему сказал: «Я тебя поцелую, если забьешь».
|Николай Цулыгин
|Дмитрий Квартальнов
|Юха Метсола(Юха Метсола)
|Тимур Билялов
|00:29
|Линус Умарк
|09:17
|Роман Рукавишников(Никита Дыняк, Артем Галимов)
|13:43
|Евгений Лисовец
|14:12
|Альберт Яруллин(Артем Галимов, Роман Рукавишников)
|21:39
|Альберт Яруллин
|28:54
|Захар Арзамасцев(Сакари Маннинен, Максим Майоров)
|29:10
|Михаил Фисенко
|33:52
|Теему Хартикайнен
|35:55
|Теему Хартикайнен
|49:17
|Владислав Кара(Вячеслав Лещенко, Альберт Яруллин)
|51:18
|Андрей Педан
|52:57
|Сакари Маннинен(Никита Сошников, Филип Ларсен)
|53:32
|Захар Арзамасцев
|59:54
|Никита Сошников(Линус Умарк, Александр Бурмистров)
|победный бросок: Данис Зарипов(Ак Барс)
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)