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19:53 (мск), источник: Sport24

Квартальнов — о победном буллите Зарипова: Сказал ему: «Я тебя поцелую, если забьешь»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов выступил на пресс-конференции после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Слова Квартальнова приводятся на официальном сайте клуба из Казани.

— Прежде всего, хотелось бы наших мам поздравить с праздником. По игре — хороший, интересный матч. Жалко, что пропустили в концовке, за 6 секунд до конца — не получилось у нас дотерпеть. Это минус: такие игры надо стараться завершать победой в основное время. Здесь нужно отдать должное «Салавату Юлаеву», который нашел пути решения. В этом плане им плюс, а нам — минус. Овертайм, все решили буллиты — здесь нам повезло чуть больше.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Не показалось, что в третьем периоде команда подсела физически, поскольку первые два были очень активные?

— Первый период был хороший, второй не понравился — было большинство, которое было слабым, было очень мало бросков. Здесь все-таки нужно было решать исход матча. Повели 3:1 и меньше, чем за полпериода, пропускаем 2 гола — нам надо уметь играть такие матчи, работать. Сегодня это минус.

— Кормье и Петров попали под ротацию?

— Нет, у них травмы. Кормье в прошлой игре получил, как мне показалось, чистый удар в голову, у него большие проблемы, он сейчас в списке травмированных. Петров тоже травмирован.

— Вы перед решающим буллитом подошли лично к Данису Зарипову. Что сказали ему?

— Я ему сказал: «Я тебя поцелую, если забьешь».

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Зарипов ругался с судьями, Капризов поправлял прицел, дети срывали голос. Фото игры ЦСКА — «Ак Барс»
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Салават Юлаев
3:4Б
0:2, 1:0, 2:1, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1324.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинДмитрий Квартальнов
Вратари
Юха Метсола(Юха Метсола)Тимур Билялов
1-й период
00:29Линус Умарк
09:17Роман Рукавишников(Никита Дыняк, Артем Галимов)
13:43Евгений Лисовец
14:12Альберт Яруллин(Артем Галимов, Роман Рукавишников)
2-й период
21:39Альберт Яруллин
28:54Захар Арзамасцев(Сакари Маннинен, Максим Майоров)
29:10Михаил Фисенко
33:52Теему Хартикайнен
35:55Теему Хартикайнен
3-й период
49:17Владислав Кара(Вячеслав Лещенко, Альберт Яруллин)
51:18Андрей Педан
52:57Сакари Маннинен(Никита Сошников, Филип Ларсен)
53:32Захар Арзамасцев
59:54Никита Сошников(Линус Умарк, Александр Бурмистров)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Данис Зарипов(Ак Барс)
Статистика
10Штрафное время6
3Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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