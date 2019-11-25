В «Барысе» нашли двух легионеров-пижонов

Источник: РИА "Новости"

Речь идет об Корбэне Найте, который не забивает 14 матчей подряд, и Эрике Тангрэйди, забившем всего в трех играх.

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Ранее претензии к вышеупомянутым легионерам высказал главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка. Наставник признался, что «где-то эти ребята не справляются с той ролью, на которую мы их приглашали».