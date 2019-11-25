В «Барысе» нашли двух легионеров-пижонов
Портал «Шайба.kz» опубликовал видео ключевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Амуром», на котором отмечает «пижонские» действия двух легионеров столичного клуба.
Портал «Шайба.kz» опубликовал видео ключевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Амуром», на котором отмечает «пижонские» действия двух легионеров столичного клуба.
Речь идет об Корбэне Найте, который не забивает 14 матчей подряд, и Эрике Тангрэйди, забившем всего в трех играх.
Ранее претензии к вышеупомянутым легионерам высказал главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка. Наставник признался, что «где-то эти ребята не справляются с той ролью, на которую мы их приглашали».
Сам матч завершился победой «Амура» во овертайме (3:2). При этом по ходу игры «Барыс» вел с преимуществом в две шайбы.