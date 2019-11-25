«В падении, спиной к воротам». КХЛ восхитилась дебютным голом нападающего «Барыса»

29-летний форвард отличился на 35-й минуте игры и довел счет до 2:0 в пользу «Барыса». Для Акользина эта шайба стала дебютной в текущем сезоне.

«В падении, спиной к воротам! Павел Акользин не перестает удивлять», — говорится в сообщении в твиттере КХЛ.

Однако эта шайба не помогла «Барысу» — столичный клуб растерял преимущество и уступил «Амуру» в овертайме (2:3).