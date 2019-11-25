«Барыс» выставил легионера-пижона на драфт отказов
Столичный «Барыс» выставил на драфт отказов нападающего команды Эрика Тангрэйди, сообщает официальный сайт КХЛ.
Столичный «Барыс» выставил на драфт отказов нападающего команды Эрика Тангрэйди, сообщает официальный сайт КХЛ.
Тангрэди подписал контракт с «Барысом» перед началом нынешнего сезона.
В регулярном чемпионате он провел 22 матча и набрал девять (5+4) очков.
Если в ближайшее время 30-летнего игрока не заберет ни один клуб КХЛ, то он отправится в фарм или контракт с ним будет расторгнут.
Ранее претензии к американскому нападающему и его одноклубнику Корбэну Найту высказал главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.
Наставник остался недоволен действиями легионеров после проигранного матча с «Амуром», в котором столичный клуб вел со счетом 2:0.