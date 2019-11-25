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12:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выставил легионера-пижона на драфт отказов

Столичный «Барыс» выставил на драфт отказов нападающего команды Эрика Тангрэйди, сообщает официальный сайт КХЛ.

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Тангрэди подписал контракт с «Барысом» перед началом нынешнего сезона.

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В регулярном чемпионате он провел 22 матча и набрал девять (5+4) очков.

Если в ближайшее время 30-летнего игрока не заберет ни один клуб КХЛ, то он отправится в фарм или контракт с ним будет расторгнут.

Ранее претензии к американскому нападающему и его одноклубнику Корбэну Найту высказал главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.

Наставник остался недоволен действиями легионеров после проигранного матча с «Амуром», в котором столичный клуб вел со счетом 2:0.

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