«Барыс» вернул из фарм-клуба защитника с 12 сезонами в КХЛ и не взял американца на выезд
Тренерский штаб «Барыса» объявил список хоккеистов, которые отправились на гостевые матчи с «Металлургом» и «Автомобилистом», сообщает официальный сайт клуба.
Тренерский штаб «Барыса» объявил список хоккеистов, которые отправились на гостевые матчи с «Металлургом» и «Автомобилистом», сообщает официальный сайт клуба.
В состав попал защитник сборной Казахстана Максим Семенов — ранее хоккеист, который играл во всех 12 сезонах КХЛ, был переведен в
Состав «Барыса»:
Вратари: Денис Каратаев, Хенрик Карлссон и Эдди Паскуале;.
Защитники: Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семенов и Егор Шалапов;.
Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко и Аркадий Шестаков.
Напомним, что 26 ноября «Барыс» встретится с «Металлургом» в Магнитогорске, а через два дня — с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Обе игры начнутся в 20:00 по времени