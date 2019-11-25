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16:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вернул из фарм-клуба защитника с 12 сезонами в КХЛ и не взял американца на выезд

Тренерский штаб «Барыса» объявил список хоккеистов, которые отправились на гостевые матчи с «Металлургом» и «Автомобилистом», сообщает официальный сайт клуба.

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В состав попал защитник сборной Казахстана Максим Семенов — ранее хоккеист, который играл во всех 12 сезонах КХЛ, был переведен в фарм-клуб «Номад». На выезд не поехал американский нападающий Эрик Тангрэйди, которого клуб выставил на драфт отказов.

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Состав «Барыса»:

Вратари: Денис Каратаев, Хенрик Карлссон и Эдди Паскуале;.

Защитники: Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семенов и Егор Шалапов;.

Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко и Аркадий Шестаков.

Напомним, что 26 ноября «Барыс» встретится с «Металлургом» в Магнитогорске, а через два дня — с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Обе игры начнутся в 20:00 по времени Нур-Султана.

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