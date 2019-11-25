«Барыс» вернул из фарм-клуба защитника с 12 сезонами в КХЛ и не взял американца на выезд

В состав попал защитник сборной Казахстана Максим Семенов — ранее хоккеист, который играл во всех 12 сезонах КХЛ, был переведен в фарм-клуб «Номад». На выезд не поехал американский нападающий Эрик Тангрэйди, которого клуб выставил на драфт отказов.

Напомним, что 26 ноября «Барыс» встретится с «Металлургом» в Магнитогорске, а через два дня — с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Обе игры начнутся в 20:00 по времени Нур-Султана.