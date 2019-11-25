Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
Витязь
20
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
Куньлунь
31
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Нефтехимик
10
Хоккей. НХЛ
26.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
26.11
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
26.11
Питтсбург Пингвинз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.11
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
26.11
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
26.11
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
26.11
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
26.11
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
11Матч-огонь в Москве: три пенальти и победа «Динамо» над «Ростовом»
19:18 (мск), источник: Sport24

Виновными в кризисе сделали американцев. «Барыс» посыпался и начал отказываться от легионеров

Скоро под репрессии могут попасть другие легионеры.

Наверх
Источник: olympic.kz

Последнее место в КХЛ занимает «Трактор». Единственной командой, которая еще не побеждала в ноябре, остается «Сибирь». Переживают кризис и действующие чемпионы из ЦСКА. Но есть и еще одна команда, для которой наступили не лучшие времена. В десяти последних матчах «Барыс» потерпел семь поражений, а обе победы, над «Северсталью» и «Автомобилистом», были добыты уже за пределами основного времени. Подопечные Андрея Скабелки еще держатся в зоне плей-офф, но репрессии в столице Казахстана уже начались. Виновные были найдены достаточно быстро.

«Я вам скажу, что у нас нет первого звена. Нет лидеров, которые ведут за собой. Нужны ли клубу такие легионеры, как Тангрэди и Найт, которые ничего не забивают? Вопрос справедливый и хороший. Надо что-то делать… Где-то эти ребята не справляются с той ролью, на которую мы их приглашали. Мы не миримся с этим положением. Мы работаем в этом направлении. Претензии справедливы», — сказал Скабелка на пресс-конференции после домашнего поражения от «Амура».

Слова главного тренера не разошлись с делом. Уже на следующий день после очередной неудачи «Барыс» поместил в список отказов одного из иностранцев — Эрика Тангрэди. В последнем матче, как и в трех предыдущих, американец не сделал для успеха команды ничего, хотя получал по 17 минут за игру и стабильное место в ударном звене. С девятью очками Тангрэди пятый бомбардир «Барыса», но надо понимать, что почти половину (3+1) он набрал в одном матче против «Северстали». Как оказалось, это был единичный всплеск.


Нажмите,
чтобы включить звук

30-летний Тангрэди перебрался в «Барыс» в конце августа, под конец предсезонки. Казалось, что американцу по силам заменить Брендона Боченски — его соотечественника, который сумел стать кумиром казахстанских болельщиков. Когда-то Эрик был восходящей звездой «Питтсбурга», но повзрослев, смог проявить себя разве что в АХЛ. Но разве не из этой лиги в Астану в разное время приезжали Кевина Даллмэн, Найджел Доус и все тот же Брендон Боченски?

У «Барыса» в КХЛ сложилась репутации команды, которая почти со стопроцентной точностью попадает в легионеров. Кто бы ни занимался селекцией, кто бы ни тренировал команду и не принимал окончательное решение о трансфере, казахстанский клуб держал марку. Штумпел и Новотны, Кашпар и Даллмэн, Боченски и Бойд, Доус и Диц, Фрэттин и Кормье — в разные годы «Барыс» тащили на себе разные игроки, но неизменно это были легионеры, ранее в КХЛ не заглядывавшие. Преимущественно, из Северной Америки.

Нужно знать внутреннюю кухню клуба, что понимать причины сбоя, но факт остается фактом: ни один из вновьпришедших легионеров, за исключением вратаря Эдварада Паскуале, не играют на уровне предшественников. Корбен Найт, второй по результативности нападающий команды, вполне может проследовать за Тангрэди. За последние десять матчей, в которых «Барыс» ни разу не победил в основное время, у него всего три очка и ужасающие «-8». Забивал же канадец последний раз 11 октября в матче с «Сибирью».

С легионерами у «Барыса» настоящая беда. Это касается не только Найта с Тангрэди. Уже после восьми игр в столице Казахстана расстались с канадцем Адамом Хелукой. Значительно слабее по сравнению с прошлым сезоном смотрите Кертис Волк. Более того, Волк наряду с Джейсси Блэкером в матче с «Амуром» получили травмы разной степени тяжести. В разгар сезона руководство «Барыса» попыталось освежить состав команды, заключив контракт с Атте Охтаама и Линусом Виделлем, но их адаптация новых клубов пока затягивается. Особенно это касается шведа, у которого всего одно очко в шести играх. С задачей усилить первое звено Виделль пока не справляется.

Все эти годы мы респектовали «Барысу» за почти идеальный подбор иностранцев. Причиной тому въедливый скаутинг или же обычная селекционная удача — не так уж и важно. Теперь в Казахстане наступил легионерский кризис. Но любой кризис, как известно, это возможности. В данном случае, для молодых местных игроков. Никита Михайлис уже превратился в одного из лидеров «Барыса». Теперь настало время сделать шаг вперед другим казахстанским игрокам, которые раньше отсиживались за спинами импортных звезд.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Заходили 10-15 красивых девушек. Каждую ночь — бесплатно». Американский хоккеист — о жизни в России
Тайная свадьба Роналду и Джорджины: обнародованы секретные подробности
Европейский шанс для «Локомотива» и Миранчука
Испанские СМИ: «Севилья» по-прежнему интересуется форвардом ЦСКА
Татьяна Тарасова поддержала Ягудина в конфликте со зрителями
«Вашингтон» планирует провести матч чемпионата НХЛ в России
«Спартак» отказался переносить кубковое дерби с ЦСКА в «Лужники»
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов
«25 лет вижу, как игроки злятся на замену»: Сарри — о Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь