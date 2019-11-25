Виновными в кризисе сделали американцев. «Барыс» посыпался и начал отказываться от легионеров

Источник: olympic.kz

Последнее место в КХЛ занимает «Трактор». Единственной командой, которая еще не побеждала в ноябре, остается «Сибирь». Переживают кризис и действующие чемпионы из ЦСКА. Но есть и еще одна команда, для которой наступили не лучшие времена. В десяти последних матчах «Барыс» потерпел семь поражений, а обе победы, над «Северсталью» и «Автомобилистом», были добыты уже за пределами основного времени. Подопечные Андрея Скабелки еще держатся в зоне плей-офф, но репрессии в столице Казахстана уже начались. Виновные были найдены достаточно быстро.

«Я вам скажу, что у нас нет первого звена. Нет лидеров, которые ведут за собой. Нужны ли клубу такие легионеры, как Тангрэди и Найт, которые ничего не забивают? Вопрос справедливый и хороший. Надо что-то делать… Где-то эти ребята не справляются с той ролью, на которую мы их приглашали. Мы не миримся с этим положением. Мы работаем в этом направлении. Претензии справедливы», — сказал Скабелка на пресс-конференции после домашнего поражения от «Амура».

Слова главного тренера не разошлись с делом. Уже на следующий день после очередной неудачи «Барыс» поместил в список отказов одного из иностранцев — Эрика Тангрэди. В последнем матче, как и в трех предыдущих, американец не сделал для успеха команды ничего, хотя получал по 17 минут за игру и стабильное место в ударном звене. С девятью очками Тангрэди пятый бомбардир «Барыса», но надо понимать, что почти половину (3+1) он набрал в одном матче против «Северстали». Как оказалось, это был единичный всплеск.



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30-летний Тангрэди перебрался в «Барыс» в конце августа, под конец предсезонки. Казалось, что американцу по силам заменить Брендона Боченски — его соотечественника, который сумел стать кумиром казахстанских болельщиков. Когда-то Эрик был восходящей звездой «Питтсбурга», но повзрослев, смог проявить себя разве что в АХЛ. Но разве не из этой лиги в Астану в разное время приезжали Кевина Даллмэн, Найджел Доус и все тот же Брендон Боченски?

У «Барыса» в КХЛ сложилась репутации команды, которая почти со стопроцентной точностью попадает в легионеров. Кто бы ни занимался селекцией, кто бы ни тренировал команду и не принимал окончательное решение о трансфере, казахстанский клуб держал марку. Штумпел и Новотны, Кашпар и Даллмэн, Боченски и Бойд, Доус и Диц, Фрэттин и Кормье — в разные годы «Барыс» тащили на себе разные игроки, но неизменно это были легионеры, ранее в КХЛ не заглядывавшие. Преимущественно, из Северной Америки.

Нужно знать внутреннюю кухню клуба, что понимать причины сбоя, но факт остается фактом: ни один из вновьпришедших легионеров, за исключением вратаря Эдварада Паскуале, не играют на уровне предшественников. Корбен Найт, второй по результативности нападающий команды, вполне может проследовать за Тангрэди. За последние десять матчей, в которых «Барыс» ни разу не победил в основное время, у него всего три очка и ужасающие «-8». Забивал же канадец последний раз 11 октября в матче с «Сибирью».

С легионерами у «Барыса» настоящая беда. Это касается не только Найта с Тангрэди. Уже после восьми игр в столице Казахстана расстались с канадцем Адамом Хелукой. Значительно слабее по сравнению с прошлым сезоном смотрите Кертис Волк. Более того, Волк наряду с Джейсси Блэкером в матче с «Амуром» получили травмы разной степени тяжести. В разгар сезона руководство «Барыса» попыталось освежить состав команды, заключив контракт с Атте Охтаама и Линусом Виделлем, но их адаптация новых клубов пока затягивается. Особенно это касается шведа, у которого всего одно очко в шести играх. С задачей усилить первое звено Виделль пока не справляется.