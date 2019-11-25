«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

Единственную шайбу забросил Робин Ганзл (3-я минута). Ганзл прервал девятиматчевую безголевую серию и забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 15 очков (5 голов + 10 передач).
Встреча прошла на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние матчи. Предыдущие две игры регулярного чемпионата красно-белые провели на «Арене-Мытищи» из-за организации концерта на «ЦСКА-Арене».
«Спартак» одержал четвертую победу подряд, «Нефтехимик» потерпел пятое поражение кряду. В турнирной таблице «Спартак» поднялся на третье место в Западной конференции, набрав 40 очков в 32 матчах. «Нефтехимик» после 33 матчей занимает восьмое место на Востоке, имея в активе 33 очка.
В следующем матче «Спартак» 30 ноября сыграет на выезде с хабаровским «Амуром». «Нефтехимик» 27 ноября встретится в гостях с подольским «Витязем».