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25 ноября, источник: ТАСС

«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу забросил Робин Ганзл (3-я минута). Ганзл прервал девятиматчевую безголевую серию и забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 15 очков (5 голов + 10 передач).

Встреча прошла на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние матчи. Предыдущие две игры регулярного чемпионата красно-белые провели на «Арене-Мытищи» из-за организации концерта на «ЦСКА-Арене».

«Спартак» одержал четвертую победу подряд, «Нефтехимик» потерпел пятое поражение кряду. В турнирной таблице «Спартак» поднялся на третье место в Западной конференции, набрав 40 очков в 32 матчах. «Нефтехимик» после 33 матчей занимает восьмое место на Востоке, имея в активе 33 очка.

В следующем матче «Спартак» 30 ноября сыграет на выезде с хабаровским «Амуром». «Нефтехимик» 27 ноября встретится в гостях с подольским «Витязем».

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1:0
1:0, 0:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 1425.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8056 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокВячеслав Буцаев
Вратари
Юлиус ГудачекАлександр Шарыченков(Александр Шарыченков)
1-й период
01:04Евгений Рясенский
02:23Робин Ганзл(Андрей Кутейкин, Дмитрий Вишневский)
06:05Павел Порядин
06:50Анатолий Никонцев
08:00Илья Аркалов
18:34Патрик Херсли
2-й период
20:44Зият Пайгин
27:25Илья Аркалов
32:45Каспарс Даугавиньш
3-й период
59:45Андрей Сергеев
Овертайм
60:00Максим Гончаров
Статистика
12Штрафное время8
4Игра в большинстве6
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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