«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу забросил Робин Ганзл (3-я минута). Ганзл прервал девятиматчевую безголевую серию и забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 15 очков (5 голов + 10 передач).

Встреча прошла на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние матчи. Предыдущие две игры регулярного чемпионата красно-белые провели на «Арене-Мытищи» из-за организации концерта на «ЦСКА-Арене».

«Спартак» одержал четвертую победу подряд, «Нефтехимик» потерпел пятое поражение кряду. В турнирной таблице «Спартак» поднялся на третье место в Западной конференции, набрав 40 очков в 32 матчах. «Нефтехимик» после 33 матчей занимает восьмое место на Востоке, имея в активе 33 очка.