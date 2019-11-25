СКА обыграл «Куньлунь» и одержал шестую победу подряд в чемпионате КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Зуб (3-я минута), Антон Бурдасов (26), Кирилл Марченко (26) и Йоонас Кемппайнен (49), у китайской команды отличился Спенсер Фу (2).
«Куньлунь» ни разу не обыгрывал СКА в матчах КХЛ, всего клубы провели восьмую встречу друг с другом.
СКА продлил победную серию до шести матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 32 матчах 42 очка. «Куньлунь» в последних пяти матчах потерпел три поражения, клуб идет на десятой строчке на Востоке, имея в активе 31 очко после 31 игры.
В следующем матче СКА примет «Сочи» 27 ноября, китайский клуб днем позднее дома сыграет с омским «Авангардом».