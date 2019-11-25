СКА обыграл «Куньлунь» и одержал шестую победу подряд в чемпионате КХЛ

«Куньлунь» ни разу не обыгрывал СКА в матчах КХЛ, всего клубы провели восьмую встречу друг с другом.

«Куньлунь» ни разу не обыгрывал СКА в матчах КХЛ, всего клубы провели восьмую встречу друг с другом.

СКА продлил победную серию до шести матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 32 матчах 42 очка. «Куньлунь» в последних пяти матчах потерпел три поражения, клуб идет на десятой строчке на Востоке, имея в активе 31 очко после 31 игры.