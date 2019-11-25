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25 ноября, источник: ТАСС

СКА обыграл «Куньлунь» и одержал шестую победу подряд в чемпионате КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл пекинский «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Зуб (3-я минута), Антон Бурдасов (26), Кирилл Марченко (26) и Йоонас Кемппайнен (49), у китайской команды отличился Спенсер Фу (2).

«Куньлунь» ни разу не обыгрывал СКА в матчах КХЛ, всего клубы провели восьмую встречу друг с другом.

СКА продлил победную серию до шести матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 32 матчах 42 очка. «Куньлунь» в последних пяти матчах потерпел три поражения, клуб идет на десятой строчке на Востоке, имея в активе 31 очко после 31 игры.

В следующем матче СКА примет «Сочи» 27 ноября, китайский клуб днем позднее дома сыграет с омским «Авангардом».

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СКА
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1425.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11344 зрителя
Главные тренеры
Алексей КудашовКурт Фрэйзер
Вратари
Магнус ХелльбергДжереми Смит
1-й период
01:19Спенсер Фу(Тревор Мерфи, Тайлер Вонг)
02:47Артем Зуб(Кирилл Марченко)
06:38Адам Крэкнелл
2-й период
25:01Антон Бурдасов(Андрей Кузьменко, Ярно Коскиранта)
25:30Кирилл Марченко(Илья Каблуков)
27:22Йори Лехтеря
31:19Виктор Бартли
37:02Командный штраф
3-й период
41:04Лукас Локхарт
48:58Йоонас Кемппайнен(Дмитрий Кагарлицкий)
49:57Командный штраф
55:48Адам Крэкнелл
Статистика
4Штрафное время10
5Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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