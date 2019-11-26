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08:04 (мск), источник: Vesti.kz

Канадский форвард «Барыса» вернулся в строй

Нападающий «Барыса» Кертис Волк оправился от травмы и приступил к тренировкам на льду. Об этом сообщает «Шайба.kz».

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26-летний канадец получил повреждение в домашнем матче против «Ак Барса» (22 ноября) и не смог доиграть встречу. В результате Волк пропустил следующий матч против хабаровского «Амура» (24 ноября).

Добавим, что форвард отправился с «Барысом» на гостевые матчи с магнитогорским «Металлургом» (26 ноября) и екатеринбургским «Автомобилистом» (28 ноября).

В нынешнем сезоне Волк сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 21 матч и набрал четыре (2+2) очка, коэффициент полезности составил «-5».

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