Канадский форвард «Барыса» вернулся в строй
Нападающий «Барыса» Кертис Волк оправился от травмы и приступил к тренировкам на льду. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Нападающий «Барыса» Кертис Волк оправился от травмы и приступил к тренировкам на льду. Об этом сообщает «Шайба.kz».
26-летний канадец получил повреждение в домашнем матче против «Ак Барса» (22 ноября) и не смог доиграть встречу. В результате Волк пропустил следующий матч против хабаровского «Амура» (24 ноября).
Добавим, что форвард отправился с «Барысом» на гостевые матчи с магнитогорским «Металлургом» (26 ноября) и екатеринбургским «Автомобилистом» (28 ноября).
В нынешнем сезоне Волк сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 21 матч и набрал четыре (2+2) очка, коэффициент полезности составил «-5».