Канадский форвард «Барыса» вернулся в строй

26-летний канадец получил повреждение в домашнем матче против «Ак Барса» (22 ноября) и не смог доиграть встречу. В результате Волк пропустил следующий матч против хабаровского «Амура» (24 ноября).

Добавим, что форвард отправился с «Барысом» на гостевые матчи с магнитогорским «Металлургом» (26 ноября) и екатеринбургским «Автомобилистом» (28 ноября).