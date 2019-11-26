Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Барыс»
Сегодня, 26 ноября, столичный «Барыс» проведет матч на выезде в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 26 ноября, столичный «Барыс» проведет матч на выезде в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Андрея Скабелки сыграют в Магнитогорске против местного «Металлурга». Начало матча в 20:00 по времени
На данный момент «Барыс» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. «Магнитка» располагается двумя строчками ниже (33 балла после 31 игры).