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08:23 (мск), источник: Vesti.kz

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Барыс»

Сегодня, 26 ноября, столичный «Барыс» проведет матч на выезде в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Подопечные Андрея Скабелки сыграют в Магнитогорске против местного «Металлурга». Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал QazSport.

На данный момент «Барыс» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. «Магнитка» располагается двумя строчками ниже (33 балла после 31 игры).

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