Боченски анонсировал возвращение в «Барыс»
Бывший капитан «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченски записал видеообращение к болельщикам, в котором анонсировал свое возвращение.
Бывший капитан «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченски записал видеообращение к болельщикам, в котором анонсировал свое возвращение.
«Привет всем болельщикам “Барыса”. Это Брэндон Боченски. Я очень сильно соскучился. Поэтому с нетерпением жду своего возвращения в
В июле 2018 года Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Всю карьеру в КХЛ он провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 год.
В прошедшем сезоне Боченски набрал 34 очка (15 шайб и 19 ассистов) в 44 играх регулярного чемпионата КХЛ. В 12 играх
Со сборной Казахстана Боченски выступал на трех чемпионатах мира и был ее капитаном. На ЧМ-2019 в