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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

Боченски анонсировал возвращение в «Барыс»

Бывший капитан «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченски записал видеообращение к болельщикам, в котором анонсировал свое возвращение.

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Источник: РИА "Новости"

«Привет всем болельщикам “Барыса”. Это Брэндон Боченски. Я очень сильно соскучился. Поэтому с нетерпением жду своего возвращения в Нур-Султан 1 декабря, чтобы отметить двадцатилетие “Барыса”. Надеюсь встретить всех Вас на “Барыс-Арене”. Скоро увидимся», — сказал Боченски.

Пресс-служба «Барыса» сообщила, что 1 декабря перед матчем с минским «Динамо» состоится поднятие игрового свитера Боченски, а в 14:00 на «Барыс-Арене» пройдет его автограф-сессия для всех болельщиков.

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В июле 2018 года Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Всю карьеру в КХЛ он провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 год.

В прошедшем сезоне Боченски набрал 34 очка (15 шайб и 19 ассистов) в 44 играх регулярного чемпионата КХЛ. В 12 играх плей-офф он записал на своей счет 13 (4+9) очков.

Со сборной Казахстана Боченски выступал на трех чемпионатах мира и был ее капитаном. На ЧМ-2019 в Нур-Султане он отметился четырьмя результативными передачами в четырех матчах.

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