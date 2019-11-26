«Газпром Арена» может провести игру между командой КХЛ и «Вашингтоном»

«В прошлом году мы уже показали, что стадион “Зенита” может принимать хоккейные матчи. Он будет принимать их и в этом сезоне. Но я считаю, что команды НХЛ должны провести не только выставочную игру между собой, а еще и встретиться с командами КХЛ. Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи. Матч с участием “Вашингтона” и российской команды на нашем стадионе возможен», — сказал Медведев РИА Новости по телефону.