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15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Газпром Арена» может провести игру между командой КХЛ и «Вашингтоном»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Стадион петербургского футбольного клуба «Зенит» мог бы принять матч выступающего в Национальной хоккейной лиге «Вашингтона» с российской командой, считает генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

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Ранее Washington Post сообщил, что обладатель Кубка Стэнли-2018 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, заинтересован в проведении матча регулярного чемпионата НХЛ в России, возможно, уже в следующем сезоне.

«В прошлом году мы уже показали, что стадион “Зенита” может принимать хоккейные матчи. Он будет принимать их и в этом сезоне. Но я считаю, что команды НХЛ должны провести не только выставочную игру между собой, а еще и встретиться с командами КХЛ. Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи. Матч с участием “Вашингтона” и российской команды на нашем стадионе возможен», — сказал Медведев РИА Новости по телефону.

В ближайшее время стадион «Зенита» примет два хоккейных матча — 15 декабря на арене состоится игра Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, а 19 декабря пройдет встреча регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА.

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