«Барыс» отметил 20-летний юбилей клуба волевой победой в КХЛ

Игра проходила сегодня, 26 ноября, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:1.

На седьмой минуте форвард Сергей Мозякин вывел «Металлург» вперед, но на 25-й нападающий «Барыса» Павел Акользин в меньшинстве восстановил равенство. В оставшиеся 35 минут основного времени счет не поменялся, поэтому победителя команды выявляли в овертайме, где все решила шайба новичка Линуса Виделля.

Интересно, что сегодня «Барыс» отмечает 20-летний юбилей — клуб был создан 26 ноября 1999 года.

Отметим, что «Барыс» встретился с «Металлургом» в третий раз в сезоне: 25 сентября казахстанский клуб победил в гостях — 3:1, но 29 октября на своем льду уступил — 1:2.