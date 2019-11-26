Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит
Амур
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Адмирал
22
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Динамо Р
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ЦСКА
23
Хоккей. НХЛ
27.11
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Джерси Дэвилз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
27.11
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
10«Манчестер Сити» победил «Челси»
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
19:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» отметил 20-летний юбилей клуба волевой победой в КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 26 ноября, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:1.

На седьмой минуте форвард Сергей Мозякин вывел «Металлург» вперед, но на 25-й нападающий «Барыса» Павел Акользин в меньшинстве восстановил равенство. В оставшиеся 35 минут основного времени счет не поменялся, поэтому победителя команды выявляли в овертайме, где все решила шайба новичка Линуса Виделля.

Интересно, что сегодня «Барыс» отмечает 20-летний юбилей — клуб был создан 26 ноября 1999 года.

Отметим, что «Барыс» встретился с «Металлургом» в третий раз в сезоне: 25 сентября казахстанский клуб победил в гостях — 3:1, но 29 октября на своем льду уступил — 1:2.

В следующем матче «Барыс» 28 ноября встретятся с «Автомобилистом». Игра пройдет в Екатеринбурге и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Металлург Мг
1:2ОТ
1:0, 0:1, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1426.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург"
Главные тренеры
Илья ВоробьевАндрей Скабелка
Вратари
Василий КошечкинЭдвард Паскуале
1-й период
06:20Сергей Мозякин(Деннис Расмуссен, Эрик О`Делл)
08:09Атте Охтамаа
10:11Антон Сагадеев
14:44Евгений Тимкин
2-й период
24:59Атте Охтамаа
25:46Павел Акользин
27:31Евгений Тимкин
3-й период
44:02Павел Акользин
47:03Леонид Метальников
Овертайм
61:08Линус Виделль(Корбан Найт)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Прямая трансляция матчей ПСЖ - "Реал", "Ювентус" - "Атлетико" и других игр Лиги чемпионов
Министр спорта России нашел противоречия в рекомендациях WADA
Бэйл не один. Легенды «Реала», которых освистывали фанаты (фото)
СМИ: Обладателем «Золотого мяча» станет Месси
Российская фигуристка зажигает не только на льду (фото)
Россию назвали самой опозорившейся страной в истории спорта
Игрок СКА не попал в пустые ворота (видео)
«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь