«Барыс» отметил 20-летний юбилей клуба волевой победой в КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 26 ноября, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:1.
На седьмой минуте форвард Сергей Мозякин вывел «Металлург» вперед, но на 25-й нападающий «Барыса» Павел Акользин в меньшинстве восстановил равенство. В оставшиеся 35 минут основного времени счет не поменялся, поэтому победителя команды выявляли в овертайме, где все решила шайба новичка Линуса Виделля.
Интересно, что сегодня «Барыс» отмечает 20-летний юбилей — клуб был создан 26 ноября 1999 года.
Отметим, что «Барыс» встретился с «Металлургом» в третий раз в сезоне: 25 сентября казахстанский клуб победил в гостях — 3:1, но 29 октября на своем льду уступил — 1:2.
В следующем матче «Барыс» 28 ноября встретятся с «Автомобилистом». Игра пройдет в Екатеринбурге и начнется в 20:00 по времени
|Илья Воробьев
|Андрей Скабелка
|Василий Кошечкин
|Эдвард Паскуале
|06:20
|Сергей Мозякин(Деннис Расмуссен, Эрик О`Делл)
|08:09
|Атте Охтамаа
|10:11
|Антон Сагадеев
|14:44
|Евгений Тимкин
|24:59
|Атте Охтамаа
|25:46
|Павел Акользин
|27:31
|Евгений Тимкин
|44:02
|Павел Акользин
|47:03
|Леонид Метальников
|61:08
|Линус Виделль(Корбан Найт)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)