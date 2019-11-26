ЦСКА в шестой раз подряд обыграл «Трактор» в КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (28-я минута), Максим Шалунов (30) и Сергей Андронов (38), у челябинской команды отличился Лукаш Седлак (20) и Ник Бэйлен (49).

Столичная команда обыграла «Трактор» в последних шести матчах, в последний раз клуб из Челябинска праздновал победу 16 октября 2017 года в домашней игре, которая завершилась со счетом 4:3. ЦСКА одержал вторую победу в последних семи матчах, «Трактор» потерпел шестое поражение в последних семи встречах.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 31 матче 45 очков, «Трактор» занимает последнее, 12-е место на Востоке, имея в активе 24 очка в 33 играх. В следующем матче московский клуб в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом» 28 ноября. Челябинская команда в этот же день примет на своей арене уфимский «Салават Юлаев».