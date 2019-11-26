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19:32 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в шестой раз подряд обыграл «Трактор» в КХЛ

ТАСС, 26 ноября. Московский ЦСКА со счетом 3:2 обыграл челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6710 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (28-я минута), Максим Шалунов (30) и Сергей Андронов (38), у челябинской команды отличился Лукаш Седлак (20) и Ник Бэйлен (49).

Столичная команда обыграла «Трактор» в последних шести матчах, в последний раз клуб из Челябинска праздновал победу 16 октября 2017 года в домашней игре, которая завершилась со счетом 4:3. ЦСКА одержал вторую победу в последних семи матчах, «Трактор» потерпел шестое поражение в последних семи встречах.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 31 матче 45 очков, «Трактор» занимает последнее, 12-е место на Востоке, имея в активе 24 очка в 33 играх. В следующем матче московский клуб в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом» 28 ноября. Челябинская команда в этот же день примет на своей арене уфимский «Салават Юлаев».

В другом матче игрового дня нижегородское «Торпедо» в гостях обыграло екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3. Защитник клуба из Нижнего Новгорода Георгий Мишарин провел свой 600-й в КХЛ. Нурсултанский «Барыс» в гостевом матче в овертайме нанес поражение «Металлургу» (2:1), которое стало для клуба из Магнитогорска четвертым подряд.

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Трактор
2:3
1:0, 0:3, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1426.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова
Главные тренеры
Владимир ЮрзиновИгорь Никитин
Вратари
Владислав СухачевИлья Сорокин
1-й период
12:25Лукаш Седлак
12:25Антон Слепышев
19:07Лукаш Седлак(Эндрю Кейлоф)
2-й период
27:07Иржи Секач(Константин Окулов, Максим Шалунов)
29:31Максим Шалунов(Артем Блажиевский, Иржи Секач)
34:15Андрей Попов
37:31Сергей Андронов(Артем Блажиевский, Никита Нестеров)
39:44Лукаш Седлак
3-й период
42:54Андрей Светлаков
48:29Ник Бэйлен(Лукаш Седлак)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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