ЦСКА в шестой раз подряд обыграл «Трактор» в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (28-я минута), Максим Шалунов (30) и Сергей Андронов (38), у челябинской команды отличился Лукаш Седлак (20) и Ник Бэйлен (49).
Столичная команда обыграла «Трактор» в последних шести матчах, в последний раз клуб из Челябинска праздновал победу 16 октября 2017 года в домашней игре, которая завершилась со счетом 4:3. ЦСКА одержал вторую победу в последних семи матчах, «Трактор» потерпел шестое поражение в последних семи встречах.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 31 матче 45 очков, «Трактор» занимает последнее, 12-е место на Востоке, имея в активе 24 очка в 33 играх. В следующем матче московский клуб в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом» 28 ноября. Челябинская команда в этот же день примет на своей арене уфимский «Салават Юлаев».
В другом матче игрового дня нижегородское «Торпедо» в гостях обыграло екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3. Защитник клуба из Нижнего Новгорода Георгий Мишарин провел свой 600-й в КХЛ. Нурсултанский «Барыс» в гостевом матче в овертайме нанес поражение «Металлургу» (2:1), которое стало для клуба из Магнитогорска четвертым подряд.