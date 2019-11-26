«Приятно выиграть в такой большой день для клуба и Казахстана». Скабелка — о победе над «Метталургом»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Металлургом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Металлургом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1. Пропустив на седьмой минуте от Сергея Мозякина, «Барыс» ответил шайбой Павла Акользина в меньшинстве на 25-й, а победу в овертайме принес швед Линус Виделль.
— Для нас, наверное, переломным был момент, когда мы забили шайбу в меньшинстве. До этой шайбы «Металлург» владел преимуществом, и по счету. Два удаления у нас. Вот этот гол, который мы забили, дал нам воздуха, немного перевели игру в зону «Металлурга», начали создавать
— День рождения клуба — знали ли об этом, давила ли эта ответственность?
— Знали конечно, но нет, не думаю, что это в
Итоги матча подвел и главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев, который также назвал шайбу Акользина в меньшинстве ключевым моментом.
— «Барыс» с победой. В большинстве игры должны выигрываться, а не проигрываться. И в овертайме у нас был момент, мы его не реализовали и в обратную сторону тут же получили. Мы все знали и готовились, что «Барыс» команда с терпением, но именно в большинстве мы сами и не дотерпели, сделали свою ошибку.
— Неплохо в движении начали, но во втором отдали инициативу. Почему?
— Хоккей — игра инициатив. Такой гол, который ты пропускаешь в большинстве, меняет матч.
Отметим, что «Барыс» с 38 очками «Барыс» идет четвертым в Восточной конференции, а в следующем матче 28 ноября в Екатеринбурге встретится «Автомобилистом».
|Илья Воробьев
|Андрей Скабелка
|Василий Кошечкин
|Эдвард Паскуале
|06:20
|Сергей Мозякин(Деннис Расмуссен, Эрик О`Делл)
|08:09
|Атте Охтамаа
|10:11
|Антон Сагадеев
|14:44
|Евгений Тимкин
|24:59
|Атте Охтамаа
|25:46
|Павел Акользин
|27:31
|Евгений Тимкин
|44:02
|Павел Акользин
|47:03
|Леонид Метальников
|61:08
|Линус Виделль(Корбан Найт, Атте Охтамаа)
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)