«Приятно выиграть в такой большой день для клуба и Казахстана». Скабелка — о победе над «Метталургом»

Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1. Пропустив на седьмой минуте от Сергея Мозякина, «Барыс» ответил шайбой Павла Акользина в меньшинстве на 25-й, а победу в овертайме принес швед Линус Виделль.

— Для нас, наверное, переломным был момент, когда мы забили шайбу в меньшинстве. До этой шайбы «Металлург» владел преимуществом, и по счету. Два удаления у нас. Вот этот гол, который мы забили, дал нам воздуха, немного перевели игру в зону «Металлурга», начали создавать какие-то моменты. Думаю, выровняли матч. Дальше шла достаточно равная игра, что счет и отразил. А в овертайме нам сегодня повезло больше. Ребят с победой, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— День рождения клуба — знали ли об этом, давила ли эта ответственность?

— Знали конечно, но нет, не думаю, что это в какой-то степени может давить на команду. Возможно, если бы мы играли дома, то как-то сказалось бы. На выезде — нет. Конечно, нам приятно выиграть в такой день. Это большой день для клуба, для Казахстана. Нам вдвойне приятнее.

Итоги матча подвел и главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев, который также назвал шайбу Акользина в меньшинстве ключевым моментом.

— «Барыс» с победой. В большинстве игры должны выигрываться, а не проигрываться. И в овертайме у нас был момент, мы его не реализовали и в обратную сторону тут же получили. Мы все знали и готовились, что «Барыс» команда с терпением, но именно в большинстве мы сами и не дотерпели, сделали свою ошибку.

— Неплохо в движении начали, но во втором отдали инициативу. Почему?

— Хоккей — игра инициатив. Такой гол, который ты пропускаешь в большинстве, меняет матч.