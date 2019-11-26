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26 ноября, источник: Vesti.kz

«Приятно выиграть в такой большой день для клуба и Казахстана». Скабелка — о победе над «Метталургом»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Металлургом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1. Пропустив на седьмой минуте от Сергея Мозякина, «Барыс» ответил шайбой Павла Акользина в меньшинстве на 25-й, а победу в овертайме принес швед Линус Виделль.

— Для нас, наверное, переломным был момент, когда мы забили шайбу в меньшинстве. До этой шайбы «Металлург» владел преимуществом, и по счету. Два удаления у нас. Вот этот гол, который мы забили, дал нам воздуха, немного перевели игру в зону «Металлурга», начали создавать какие-то моменты. Думаю, выровняли матч. Дальше шла достаточно равная игра, что счет и отразил. А в овертайме нам сегодня повезло больше. Ребят с победой, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— День рождения клуба — знали ли об этом, давила ли эта ответственность?

— Знали конечно, но нет, не думаю, что это в какой-то степени может давить на команду. Возможно, если бы мы играли дома, то как-то сказалось бы. На выезде — нет. Конечно, нам приятно выиграть в такой день. Это большой день для клуба, для Казахстана. Нам вдвойне приятнее.

Итоги матча подвел и главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев, который также назвал шайбу Акользина в меньшинстве ключевым моментом.

— «Барыс» с победой. В большинстве игры должны выигрываться, а не проигрываться. И в овертайме у нас был момент, мы его не реализовали и в обратную сторону тут же получили. Мы все знали и готовились, что «Барыс» команда с терпением, но именно в большинстве мы сами и не дотерпели, сделали свою ошибку.

— Неплохо в движении начали, но во втором отдали инициативу. Почему?

— Хоккей — игра инициатив. Такой гол, который ты пропускаешь в большинстве, меняет матч.

Отметим, что «Барыс» с 38 очками «Барыс» идет четвертым в Восточной конференции, а в следующем матче 28 ноября в Екатеринбурге встретится «Автомобилистом».

Металлург Мг
1:2ОТ
1:0, 0:1, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1426.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 6690 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевАндрей Скабелка
Вратари
Василий КошечкинЭдвард Паскуале
1-й период
06:20Сергей Мозякин(Деннис Расмуссен, Эрик О`Делл)
08:09Атте Охтамаа
10:11Антон Сагадеев
14:44Евгений Тимкин
2-й период
24:59Атте Охтамаа
25:46Павел Акользин
27:31Евгений Тимкин
3-й период
44:02Павел Акользин
47:03Леонид Метальников
Овертайм
61:08Линус Виделль(Корбан Найт, Атте Охтамаа)
Статистика
4Штрафное время10
5Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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