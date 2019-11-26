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26 ноября, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило в овертайме владивостокскому «Адмиралу» в чемпионате КХЛ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» в овертайме уступило владивостокскому «Адмиралу» со счетом 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1) в матче домашней серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом периоде игра шла под диктовку минчан. «Зубры», насытив среднюю зону, не давали гостям развернуться, быстрее принимая решения и обрабатывая шайбу. Игроки «Адмирала» пытались противодействовать минчанам, однако ничего с обороной «зубров» сделать не могли. В итоге белорусская команда дважды находила бреши в обороне «моряков», ошибавшихся при выходе со своей половины площадки.

Сначала Артем Демков поборолся за шайбу, сделав перехват. Далее последовал пас на Евгения Ковыршина, который не пожадничал и нашел передачей Андрея Косицына. Воспитанник новополоцкого хоккея был точен — 1:0. Вторую шайбу в ворота гостей забросил Шейн Принс. Он эффектно обыграл голкипера «Адмирала» в ближнем бою — 2:0.

Впрочем, удержать преимущество белорусская команда не смогла. Второй период прошел уже под диктовку гостей, сравнявших счет. Дважды отличился швед Маркус Юнг.

Третий период прошел с небольшим преимуществом «Динамо», однако счет до финальной сирены не изменился. Судьба встречи решалась в дополнительное время. К сожалению белорусских любителей хоккея победную шайбу забросил игрок «Адмирала» Юрий Петров, реализовавший большинство броском с убойной дистанции.

Динамо Мн
2:3ОТ
2:0, 0:2, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 1426.11.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 9642 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтСергей Светлов
Вратари
Юнас Энрот(Дэнни Тэйлор, Юнас Энрот)Юсси Олкинуора
1-й период
07:32Андрей Костицын(Евгений Ковыршин, Артем Демков)
17:40Владислав Еременко
17:40Василий Стрельцов
18:17Шейн Принс(Райан Спунер)
2-й период
27:05Олег Евенко
28:32Маркус Юнг(Шон Лалонд, Денис Вихарев)
31:08Иван Лисин
34:16Маркус Юнг(Шон Лалонд)
35:25Никита Бобряшов
3-й период
41:44Кирилл Дьяков
54:22Адам Альмквист
Овертайм
61:59Андрей Костицын
63:50Юрий Петров(Денис Вихарев, Александр Осипов)
Статистика
6Штрафное время10
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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