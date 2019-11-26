Минское «Динамо» уступило в овертайме владивостокскому «Адмиралу» в чемпионате КХЛ

В первом периоде игра шла под диктовку минчан. «Зубры», насытив среднюю зону, не давали гостям развернуться, быстрее принимая решения и обрабатывая шайбу. Игроки «Адмирала» пытались противодействовать минчанам, однако ничего с обороной «зубров» сделать не могли. В итоге белорусская команда дважды находила бреши в обороне «моряков», ошибавшихся при выходе со своей половины площадки.

Сначала Артем Демков поборолся за шайбу, сделав перехват. Далее последовал пас на Евгения Ковыршина, который не пожадничал и нашел передачей Андрея Косицына. Воспитанник новополоцкого хоккея был точен — 1:0. Вторую шайбу в ворота гостей забросил Шейн Принс. Он эффектно обыграл голкипера «Адмирала» в ближнем бою — 2:0.

Впрочем, удержать преимущество белорусская команда не смогла. Второй период прошел уже под диктовку гостей, сравнявших счет. Дважды отличился швед Маркус Юнг.