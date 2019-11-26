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26 ноября, источник: ТАСС

Московское «Динамо» впервые с 2016 года обыграло «Локомотив» в КХЛ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 4:1 обыграло ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «ВТБ-Арене» в присутствии 8319 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей дублем отметился Максим Афиногенов (9-я и 59-я минуты), по одной шайбе на счету Дмитрия Яшкина (32) и Владимира Брюквина (39), у ярославского клуба отличился Артур Каюмов (29).

«Динамо» не могло победить «Локомотив» на протяжении пяти матчей подряд в КХЛ, в предыдущий раз столичная команда праздновала победу 10 декабря 2016 года в Москве (6:3).

Московская команда в последних пяти матчах одержала четыре победы, в турнирной таблице Западной конференции клуб занимает третье место, набрав в 32 матчах 41 очко. Ярославский клуб идет на восьмой строчке, имея в активе 35 очков после 32 встреч. В следующей игре «Динамо» в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо» 29 ноября, «Локомотив» в этот же день примет на своей арене минское «Динамо».

Результаты другим матчей игрового дня:

  • «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 1:2 ОТ;.
  • «Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 ОТ;.
  • «Йокерит» (Хельсинки) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1.
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4:1
1:0, 2:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 1426.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 8319 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновМайк Пелино
Вратари
Иван БочаровИлья Коновалов(Илья Коновалов)
1-й период
08:47Максим Афиногенов(Андре Петерссон, Михал Чайковски)
2-й период
20:23Вадим Шипачев
28:49Артур Каюмов(Николай Коваленко)
31:05Дмитрий Яшкин(Андре Петерссон, Дмитрий Огурцов)
38:37Владимир Брюквин(Михаил Григорьев, Иван Игумнов)
39:43Егор I Зайцев
3-й период
54:45Александр Свитов
58:24Максим Афиногенов(Андре Петерссон, Микс Индрашис)
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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