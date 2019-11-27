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11:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне комфортно в команде». Чемпион мира — об адаптации в «Барысе» и победном матче в юбилей клуба

Новичок казахстанского «Барыса» финский защитник Атте Охтамаа подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ). Его слова приводит «Магсити74».

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— Игра была по-настоящему тяжелой и интенсивной. Обе команды действовали хорошо, особенно — «Металлург» во втором периоде. Они много времени проводили в атаке и не давали нам спокойно выходить из зоны. Эдди Паскуале сегодня был великолепен. Мы победили благодаря ему.

— Несмотря на проблемы с реализацией в основное время, в овертайме «Барысу» удалось пробить Василия Кошечкина первым же броском…
— Вообще, овертайм «три на три» всегда дает возможность забить каждой команде. Очень интересно за этим наблюдать и играть в таких условиях. У «Металлурга» была отличная возможность забить, но мы тут же провели контратаку и реализовали момент. Так это и происходит: нужно использовать шансы, которые получаешь.

— И у «Барыса», и у «Металлурга» отличный атакующий потенциал. Почему же голов сегодня было не так много?
— Я думаю, причина в том, что обе команды достаточно сильные. Мы находимся близко в турнирной таблице. Обе команды хотели выиграть, поэтому — надежно действовали в обороне.

— Не так давно вы пополнили цвета «Барыса». Как проходит адаптация в новой команде?
— Вы знаете, как всегда, приходится всему учиться, адаптироваться к команде, к системе тренировок, к новым партнерам. Привыкаешь не сразу, но мне комфортно в «Барыс», и я доволен своей командой. У нас много хороших игроков, обстановка в раздевалке всегда отличная.

Официально о переходе Охтамаа «Барыс» объявил 5 ноября. Контракт рассчитан до 30 апреля 2020 года.

В КХЛ Охтамаа играл с 2014 по 2018 год за «Йокерит» и «Ак Барс». В лиге он провел 264 матча и набрал 48 (13+35) очков при показателе полезности «+27». В прошедшем мае он со своей сборной стал чемпионом мира, а в 2014 и 2016 годах помогал ей дойти до финала ЧМ.

Металлург Мг
1:2ОТ
1:0, 0:1, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1426.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 6690 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевАндрей Скабелка
Вратари
Василий КошечкинЭдвард Паскуале
1-й период
06:20Сергей Мозякин(Деннис Расмуссен, Эрик О`Делл)
08:09Атте Охтамаа
10:11Антон Сагадеев
14:44Евгений Тимкин
2-й период
24:59Атте Охтамаа
25:46Павел Акользин
27:31Евгений Тимкин
3-й период
44:02Павел Акользин
47:03Леонид Метальников
Овертайм
61:08Линус Виделль(Корбан Найт, Атте Охтамаа)
Статистика
4Штрафное время10
5Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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