«Мне комфортно в команде». Чемпион мира — об адаптации в «Барысе» и победном матче в юбилей клуба

— Игра была по-настоящему тяжелой и интенсивной. Обе команды действовали хорошо, особенно — «Металлург» во втором периоде. Они много времени проводили в атаке и не давали нам спокойно выходить из зоны. Эдди Паскуале сегодня был великолепен. Мы победили благодаря ему.

— Несмотря на проблемы с реализацией в основное время, в овертайме «Барысу» удалось пробить Василия Кошечкина первым же броском…

— Вообще, овертайм «три на три» всегда дает возможность забить каждой команде. Очень интересно за этим наблюдать и играть в таких условиях. У «Металлурга» была отличная возможность забить, но мы тут же провели контратаку и реализовали момент. Так это и происходит: нужно использовать шансы, которые получаешь.

— И у «Барыса», и у «Металлурга» отличный атакующий потенциал. Почему же голов сегодня было не так много?

— Я думаю, причина в том, что обе команды достаточно сильные. Мы находимся близко в турнирной таблице. Обе команды хотели выиграть, поэтому — надежно действовали в обороне.

— Не так давно вы пополнили цвета «Барыса». Как проходит адаптация в новой команде?

— Вы знаете, как всегда, приходится всему учиться, адаптироваться к команде, к системе тренировок, к новым партнерам. Привыкаешь не сразу, но мне комфортно в «Барыс», и я доволен своей командой. У нас много хороших игроков, обстановка в раздевалке всегда отличная.

Официально о переходе Охтамаа «Барыс» объявил 5 ноября. Контракт рассчитан до 30 апреля 2020 года.