Еремеев вслед за Боченски и Даллмэном анонсировал приезд в «Барыс»

Источник: Vesti.kz

1 декабря во время матча с минским «Динамо» «Барыс» отметил День рождения, в рамках которого на арене будут подняты свитера ряда игроков.

«Всем привет. «Барысу» исполнилось 20 лет, солидная дата. Я в системе клуба провел много хороших сезонов, поэтому буду рад отметить вместе с клубом и болельщиками на матче с минским «Динамо» 1 декабря. До встречи на «Барыс-Арене», — сказал Еремеев в видеообращении, опубликованном на клубном Youtube-канале.

Напомним, что Еремеев объявил о завершении карьеры в 2015 году, затем он устроился тренером вратарей в московское «Динамо».