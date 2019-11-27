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27 ноября, источник: Vesti.kz

Еремеев вслед за Боченски и Даллмэном анонсировал приезд в «Барыс»

Экс-вратарь сборной Казахстана по хоккею и «Барыса» Виталий Еремеев приедет в Нур-Султан на празднование 20-летия клуба.

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Источник: Vesti.kz

1 декабря во время матча с минским «Динамо» «Барыс» отметил День рождения, в рамках которого на арене будут подняты свитера ряда игроков.

«Всем привет. «Барысу» исполнилось 20 лет, солидная дата. Я в системе клуба провел много хороших сезонов, поэтому буду рад отметить вместе с клубом и болельщиками на матче с минским «Динамо» 1 декабря. До встречи на «Барыс-Арене», — сказал Еремеев в видеообращении, опубликованном на клубном Youtube-канале.

Напомним, что Еремеев объявил о завершении карьеры в 2015 году, затем он устроился тренером вратарей в московское «Динамо».

Ранее также свой приезд на празднование 20-летия «Барыса» анонсировали экс-нападающий Брэндон Боченски и экс-защитник Кевин Даллмэн, также завершившие свои игровые карьеры.

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