«Ак Барс» обыграл «Сибирь» и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

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В составе победителей гол забил Никита Лямкин (47-я минута), победный буллит на счету Артема Галимова. У «Сибири» отличился Виктор Комаров (22).

«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд, в последний раз казанская команда проигрывала 2 ноября в гостевом матче против нижнекамского «Нефтехимика» (2:4), всего же в последних 11 матчах клуб одержал десять побед. «Сибирь» проиграла восьмой матч кряду, последний раз клуб из Новосибирска праздновал победу 31 октября в домашней встрече с ЦСКА (2:1).