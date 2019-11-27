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27 ноября, источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 в серии буллитов обыграл новосибирскую «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6615 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей гол забил Никита Лямкин (47-я минута), победный буллит на счету Артема Галимова. У «Сибири» отличился Виктор Комаров (22).

«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд, в последний раз казанская команда проигрывала 2 ноября в гостевом матче против нижнекамского «Нефтехимика» (2:4), всего же в последних 11 матчах клуб одержал десять побед. «Сибирь» проиграла восьмой матч кряду, последний раз клуб из Новосибирска праздновал победу 31 октября в домашней встрече с ЦСКА (2:1).

«Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 31 матче 52 очка. «Сибирь» идет на девятой строчке, имея в активе 32 очка в 30 играх. В следующем матче казанская команда примет на своей арене «Сочи» 29 ноября, «Сибирь» в этот же день в гостях сыграет с хельсинкским «Йокеритом».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 1427.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 6615 зрителей
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1-й период
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12:08Никита Дыняк
12:08Ярослав Хабаров
14:21Виктор Комаров
16:13Андрей Ермаков
18:35Андрей Педан
2-й период
21:33Виктор Комаров(Андрей Ермаков)
27:59Командный штраф
35:53Артем Лукоянов
3-й период
43:48Константин Алексеев
43:48Константин Алексеев
46:37Никита Лямкин(Роман Рукавишников, Артем Галимов)
50:25Николай Демидов
52:25Николай Демидов
58:55Командный штраф
58:58Виктор Тихонов
Овертайм
62:19Андрей Педан
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артем Галимов(Ак Барс)
Статистика
12Штрафное время39
8Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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