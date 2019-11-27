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27 ноября, источник: ТАСС

СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сочи»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:2 обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в присутствии 11627 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дублем отметился Ярно Коспиранта (17-я и 33-я минуты), по одной шайбе забросили Андрей Кузьменко (30) и Сергей Плотников (60), у проигравших отличились Сергей Шмелев (29) и Мальте Стрёмвалль (37).

Защитник петербургской команды Динар Хафизуллин провел 500-й матч в КХЛ, помимо СКА, он защищал цвета казанского «Ак Барса» и подольского «Витязя». Форвард «Сочи» Роберт Росен принял участие в 100-м матче в КХЛ, все матчи он провел в составе сочинского клуба и набрал за это время 63 очка (24 гола + 39 результативных передач).

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«День с Алексеем Шевченко»: интервью самого талантливого вратаря мира — Ярослава Аскарова

Ворота СКА в матче защищал 17-летний Ярослав Аскаров, он стал четвертым вратарем в истории КХЛ, дебютировавшим до 18-летия. Голкипер отразил 23 броска из 25. Аскаров занимает седьмое место среди самых молодых вратарей в истории чемпионатов России и КХЛ, его возраст — 17 лет и 164 дня. На первом месте по этому показателю находится Андрей Медведев, который в 1999 году дебютировал в составе московского «Спартака» в возрасте 15 лет и 321 дня.

СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, последний раз клуб проигрывал 2 ноября в домашнем матче против ярославского «Локомотива» (1:2). В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 33 матчах 44 очка. «Сочи» идет на девятой строчке, имея в активе 28 очков в 32 играх. В следующем матче петербургская команда в гостях сыграет с рижским «Динамо» 30 ноября, «Сочи» в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом» днем ранее.

В другом матче игрового дня подольский «Витязь» дома в овертайме обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1.

СКА
4:2
1:0, 2:2, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 1427.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11627 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовАлександр Андриевский
Вратари
Я. АскаровИван Налимов(Иван Налимов)
1-й период
11:36Алексей Петров
16:33Ярно Коскиранта
2-й период
28:22Сергей Шмелев(Алексей Петров, Дмитрий Лугин)
29:23Андрей Кузьменко(Ярно Коскиранта, Ярослав Дыбленко)
32:44Ярно Коскиранта(Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов)
35:03Динар Хафизуллин
35:42Ярно Коскиранта
36:53Мальте Стремвалль(Симон Бертильссон, Шон I Коллинс)
37:40Дмитрий Лугин
3-й период
42:35Юрий Александров
45:08Данила Галенюк
59:58Сергей Плотников(Йори Лехтеря, Александр Барабанов)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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