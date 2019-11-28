Минское «Динамо» отправилось на выездную серию матчей в чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В очередном выездном туре главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт сделал ставку на следующих хоккеистов: Юнас Энрот, Дэнни Тэйлор, Михаил Карнаухов, Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Роман Дюков, Владислав Еременко, Павел Денисов, Никита Крыскин, Роман Достанко, Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Когалев, Шейн Принс, Артем Демков, Тему Пулккинен, Вячеслав Грецкий, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Иван Дроздов, Михаил Стефанович.

В первой встрече, 29 ноября, команда сыграет с «Локомотивом» (время начала матча — 19.00).

Затем 1 декабря «зубры» померяются силами с «Барысом» (14.00), а 3 декабря — с «Сочи» (19:30).

Динамо-Минск занимает в чемпионате КХЛ 22-ю позицию с 26 очками после 31-й встречи.

«Локомотив» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы (32 матча/35 очков), «Барыс» — на 11-й (30/38).