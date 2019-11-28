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18:54 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль экс-хоккеиста молодежной сборной Казахстана принес победу сопернику «Барыса» по дивизиону

Омский «Авангард» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Пекине завершилась со счетом 3:2. У «Авангарда» дублем отметился Семен Кошелев, который забил с игры на 20-й минуте и реализовал решающий бросок в серии буллитов, а на 16-й отличился Егор Мартынов. За «Куньлунь» на 14-й минуте забил Адам Крэкнелл, а на 25-й — Эндрю Миллер.

Во время загрузки произошла ошибка.

С 45 очками «Авангард» идет вторым в Восточной конференции, а «Куньлунь» с 32 баллами занимает десятое место из 12 команд. Здесь же выступает и «Барыс», который с 38 очками располагается на пятой позиции.

Все три клуба играют в дивизионе Чернышева: «Авангард» лидирует, «Барыс» идет четвертым, а «Куньлунь» — пятым, опережая лишь «Амур».

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1-й период
12:04Войтек Вольски
12:53Адам Крэкнелл(Райан Спроул)
15:45Егор Мартынов
19:32Семен Кошелев(Кирилл Семенов)
2-й период
20:55Свен Андригетто
24:49Эндрю Миллер(Брэндон Йип)
3-й период
42:53Брэндон Йип
43:39Райан Спроул
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Семен Кошелев(Авангард)
Статистика
6Штрафное время2
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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