Дубль экс-хоккеиста молодежной сборной Казахстана принес победу сопернику «Барыса» по дивизиону

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Пекине завершилась со счетом 3:2. У «Авангарда» дублем отметился Семен Кошелев, который забил с игры на 20-й минуте и реализовал решающий бросок в серии буллитов, а на 16-й отличился Егор Мартынов. За «Куньлунь» на 14-й минуте забил Адам Крэкнелл, а на 25-й — Эндрю Миллер.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c8c82a7552ec073e0d2a77cd1e3f93b3_hd/q654365/4429b14f11ebde1adcb10be38bc11c9a/4730630028?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С 45 очками «Авангард» идет вторым в Восточной конференции, а «Куньлунь» с 32 баллами занимает десятое место из 12 команд. Здесь же выступает и «Барыс», который с 38 очками располагается на пятой позиции.