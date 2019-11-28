Дубль экс-хоккеиста молодежной сборной Казахстана принес победу сопернику «Барыса» по дивизиону
Омский «Авангард» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Омский «Авангард» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Пекине завершилась со счетом 3:2. У «Авангарда» дублем отметился Семен Кошелев, который забил с игры на 20-й минуте и реализовал решающий бросок в серии буллитов, а на 16-й отличился Егор Мартынов. За «Куньлунь» на 14-й минуте забил Адам Крэкнелл, а на 25-й — Эндрю Миллер.
С 45 очками «Авангард» идет вторым в Восточной конференции, а «Куньлунь» с 32 баллами занимает десятое место из 12 команд. Здесь же выступает и «Барыс», который с 38 очками располагается на пятой позиции.
Все три клуба играют в дивизионе Чернышева: «Авангард» лидирует, «Барыс» идет четвертым, а «Куньлунь» — пятым, опережая лишь «Амур».
|Курт Фрэйзер
|Боб Хартли
|Шимон Грубец
|Игорь Бобков
|12:04
|Войтек Вольски
|12:53
|Адам Крэкнелл(Райан Спроул)
|15:45
|Егор Мартынов
|19:32
|Семен Кошелев(Кирилл Семенов)
|20:55
|Свен Андригетто
|24:49
|Эндрю Миллер(Брэндон Йип)
|42:53
|Брэндон Йип
|43:39
|Райан Спроул
|победный бросок: Семен Кошелев(Авангард)
|6
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)