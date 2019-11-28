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19:11 (мск), источник: БЕЛТА

Канадский голкипер Денни Тейлор подписал контракт с ХК «Динамо-Минск»

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский голкипер Денни Тейлор подписал контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск». Двустороннее соглашение рассчитано на два сезона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

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Канадский вратарь прибыл на просмотр в клуб в начале ноября и успел провести один поединок. По итогам просмотра с ним решено было заключить полноценный контракт.

Денни Тейлор уже играл в «Динамо» в сезоне-2014/2015, который был одним из наиболее успешных в истории команды. Помимо «Динамо», канадец выступал в «Лос-Анджелесе», «Калгари», «Оттаве», «Гамбурге», «Ферьестаде», «Медвещаке», «Спарте» и «Сибири».

Во время загрузки произошла ошибка.

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков отметил, что канадец, прибыв на просмотр, очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, понравился тренерскому штабу ответственным, профессиональным отношением к делу. «Он реально заставил шевелиться других наших вратарей, которые почувствовали конкуренцию, дыхание в спину. Этого эффекта мы и добивались, ведь самоуспокоенность — наихудшее ощущение для спортсмена. При этом мы не боимся, что Денни закроет путь в ворота нашим, белорусским ребятам. У нас сложилось четкое понимание, что сейчас им лучше играть в фарм-клубах, чем эпизодически получать игровую практику в основе, большую часть времени проводя на скамейке», — сказал Дмитрий Басков.

Также он добавил, что Денни Тейлор в случае командирования в чемпионат Беларуси будет выступать за минскую «Юность». По его словам, канадец заключил соглашение на очень приемлемых для «зубров» условиях, что позволяет минскому клубу оптимально сбалансировать бюджет с прицелом на перспективу.

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