Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
Адмирал
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
42
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Авангард
Б
23
Хоккей. НХЛ
29.11
Монреаль Канадиенс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс
41
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
15
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
41
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
19:25 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» проиграл ЦСКА и потерпел пятое подряд поражение в КХЛ

ТАСС, 28 ноября. ЦСКА со счетом 3:1 обыграл магнитогорский «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (5-я минута), Михаил Григоренко (18) и Павел Карнаухов (31), у хозяев отличился Николай Кулемин (57). Форвард магнитогорской команды Деннис Расмуссен провел 100-й матч в КХЛ, за это время он набрал 69 очков (21 гол + 48 результативных передач).

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 32 матчах 47 очков. «Металлург» потерпел пятое поражение подряд в лиге, клуб расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 34 очка в 33 играх. В следующем матче московская команда примет петербургский СКА 2 декабря, «Металлург» 30 ноября на своей арене встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В другом матче игрового дня омский «Авангард» со счетом 3:2 в гостях обыграл пекинский «Куньлунь» в серии буллитов.

Во время загрузки произошла ошибка.
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина
Читайте также
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Олимпийский оптимизм. ОКР отправляет атлетов на ОИ под флагом РФ
«Зенит» может не выйти в плей-офф, даже если обыграет «Бенфику»
Назван гонорар победителя боя Емельяненко — Кокляев
Россиянин стал лучшим вратарем недели Лиги чемпионов
Вода скрывает красоту российской синхронистки (фото)
Почему надо смотреть новый лыжный сезон? Будет весело
Черная пятница: лучшие скидки на необходимое для спорта и отдыха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь