«Металлург» проиграл ЦСКА и потерпел пятое подряд поражение в КХЛ
ТАСС, 28 ноября. ЦСКА со счетом 3:1 обыграл магнитогорский «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 28 ноября. ЦСКА со счетом 3:1 обыграл магнитогорский «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (5-я минута), Михаил Григоренко (18) и Павел Карнаухов (31), у хозяев отличился Николай Кулемин (57). Форвард магнитогорской команды Деннис Расмуссен провел 100-й матч в КХЛ, за это время он набрал 69 очков (21 гол + 48 результативных передач).
ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 32 матчах 47 очков. «Металлург» потерпел пятое поражение подряд в лиге, клуб расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 34 очка в 33 играх. В следующем матче московская команда примет петербургский СКА 2 декабря, «Металлург» 30 ноября на своей арене встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».
В другом матче игрового дня омский «Авангард» со счетом 3:2 в гостях обыграл пекинский «Куньлунь» в серии буллитов.