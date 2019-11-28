«Металлург» проиграл ЦСКА и потерпел пятое подряд поражение в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (5-я минута), Михаил Григоренко (18) и Павел Карнаухов (31), у хозяев отличился Николай Кулемин (57). Форвард магнитогорской команды Деннис Расмуссен провел 100-й матч в КХЛ, за это время он набрал 69 очков (21 гол + 48 результативных передач).

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 32 матчах 47 очков. «Металлург» потерпел пятое поражение подряд в лиге, клуб расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 34 очка в 33 играх. В следующем матче московская команда примет петербургский СКА 2 декабря, «Металлург» 30 ноября на своей арене встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В другом матче игрового дня омский «Авангард» со счетом 3:2 в гостях обыграл пекинский «Куньлунь» в серии буллитов.

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