«Барыс» снова победил команду Доуса в матче КХЛ с отмененной шайбой чемпиона мира
Казахстанский «Барыс» победил «Автомобилист» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил «Автомобилист» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 28 ноября, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 по итогам овертайма.
Счет в матче был открыт в концовке первого периода. На 19-й минуте нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Аркадий Шестаков удачно сыграл у ворот, проведя свою четвертую шайбу в сезоне.
Увеличить преимущество «Барыс» мог во втором периоде, но гол чемпиона мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа был отменен после видеопросмотра.
В третьем периоде счет сравнялся. На 51-й минуте за «Авто» забил Ефим Гуркин, причем отличился он в меньшинстве.
В итоге исход матча решался в овертайме. Победу «Барысу» на четвертой минуте принес
Отметим, что у «Авто» в первом звене сыграл
Прошедший матч стал третьим в сезоне между «Барысом» и «Авто», причем в предыдущих встречах в овертайме дело доходило до овертайме: 31 октября казахстанский клуб проиграл — 3:4, а 19 ноября победил — 2:1.
Теперь «Барыс» ждут две домашние игры. В первой из них команда Андрея Скабелки 1 декабря в 17:00 по времени
|Андрей Мартемьянов
|Андрей Скабелка
|Якуб Коварж(Якуб Коварж)
|Эдвард Паскуале
|18:29
|Аркадий Шестаков(Никита Михайлис, Валерий Орехов)
|25:06
|Дмитрий Шевченко
|32:24
|Алексей Василевский
|37:24
|Аркадий Шестаков
|48:32
|Егор Шалапов
|48:55
|Найджел Доус
|50:54
|Ефим Гуркин(Анатолий Голышев, Питер Холланд)
|63:32
|Линус Виделль(Корбан Найт)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)