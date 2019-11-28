«Барыс» снова победил команду Доуса в матче КХЛ с отмененной шайбой чемпиона мира

Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 28 ноября, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 по итогам овертайма.

Счет в матче был открыт в концовке первого периода. На 19-й минуте нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Аркадий Шестаков удачно сыграл у ворот, проведя свою четвертую шайбу в сезоне.

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Увеличить преимущество «Барыс» мог во втором периоде, но гол чемпиона мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа был отменен после видеопросмотра.

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В третьем периоде счет сравнялся. На 51-й минуте за «Авто» забил Ефим Гуркин, причем отличился он в меньшинстве.

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В итоге исход матча решался в овертайме. Победу «Барысу» на четвертой минуте принес экс-форвард сборной Швеции Линус Виделль, который забил в добавленное время вторую игру подряд.

Отметим, что у «Авто» в первом звене сыграл экс-капитан «Барыса» и участник двух ЧМ в составе сборной Казахстана Найджел Доус.

Прошедший матч стал третьим в сезоне между «Барысом» и «Авто», причем в предыдущих встречах в овертайме дело доходило до овертайме: 31 октября казахстанский клуб проиграл — 3:4, а 19 ноября победил — 2:1.