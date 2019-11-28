Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
Адмирал
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
42
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Авангард
Б
23
Хоккей. НХЛ
29.11
Монреаль Канадиенс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс
41
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
15
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
41
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
19:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» снова победил команду Доуса в матче КХЛ с отмененной шайбой чемпиона мира

Казахстанский «Барыс» победил «Автомобилист» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 28 ноября, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 по итогам овертайма.

Счет в матче был открыт в концовке первого периода. На 19-й минуте нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Аркадий Шестаков удачно сыграл у ворот, проведя свою четвертую шайбу в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Увеличить преимущество «Барыс» мог во втором периоде, но гол чемпиона мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа был отменен после видеопросмотра.

Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде счет сравнялся. На 51-й минуте за «Авто» забил Ефим Гуркин, причем отличился он в меньшинстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге исход матча решался в овертайме. Победу «Барысу» на четвертой минуте принес экс-форвард сборной Швеции Линус Виделль, который забил в добавленное время вторую игру подряд.

Отметим, что у «Авто» в первом звене сыграл экс-капитан «Барыса» и участник двух ЧМ в составе сборной Казахстана Найджел Доус.

Прошедший матч стал третьим в сезоне между «Барысом» и «Авто», причем в предыдущих встречах в овертайме дело доходило до овертайме: 31 октября казахстанский клуб проиграл — 3:4, а 19 ноября победил — 2:1.

Теперь «Барыс» ждут две домашние игры. В первой из них команда Андрея Скабелки 1 декабря в 17:00 по времени Нур-Султана примет минское «Динамо», а через три дня встретится с финским «Йокеритом».

Читайте также
Автомобилист
1:2ОТ
0:1, 0:0, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1428.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Якуб Коварж(Якуб Коварж)Эдвард Паскуале
1-й период
18:29Аркадий Шестаков(Никита Михайлис, Валерий Орехов)
2-й период
25:06Дмитрий Шевченко
32:24Алексей Василевский
37:24Аркадий Шестаков
3-й период
48:32Егор Шалапов
48:55Найджел Доус
50:54Ефим Гуркин(Анатолий Голышев, Питер Холланд)
Овертайм
63:32Линус Виделль(Корбан Найт)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" снова победил команду Доуса в матче КХЛ с отмененной шайбой чемпиона мира
Олимпийский оптимизм. ОКР отправляет атлетов на ОИ под флагом РФ
«Зенит» может не выйти в плей-офф, даже если обыграет «Бенфику»
Назван гонорар победителя боя Емельяненко — Кокляев
Россиянин стал лучшим вратарем недели Лиги чемпионов
Вода скрывает красоту российской синхронистки (фото)
Почему надо смотреть новый лыжный сезон? Будет весело
Черная пятница: лучшие скидки на необходимое для спорта и отдыха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь