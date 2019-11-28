А вдруг Аскарова выберут под первым номером… Рассказываем о 17-летнем вратаре СКА

Источник: Советский спорт

ЕМУ АПЛОДИРОВАЛИ РУКОВОДИТЕЛИ СКА

Великий Владислав Третьяк дебютировал в ЦСКА в дерби со «Спартаком» на представительном предсезонном турнире На призы газеты «Советский спорт». В 16 лет. Талантливый вратарь Спартака Андрей Медведев побеждал Ак Барс (1:0) в 15! Выиграв впоследствии один юниорский и два молодежных чемпионата мира.

Ярославу Аскарову доверили ворота сразу в официальном матче. С неудобным для СКА соперником, который не раз побеждал армейцев в Санкт-Петербурге. Юноша превзошел все ожидания. Его команда не оставила его без работы. Уже на первых минутах к воротам хозяев прорвался шведский форвард леопардов Стремвалль, но проиграл Аскарову ближний бой. Смотревшие из ложи матч руководители СКА Роман Ротенберг и Андрей Точицкий стоя аплодировали дебютанту. Он сделал 23 сэйва, а его команда одержала трудную победу 4:2.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_77550a61c90026221c70a6505ba2f3b6_hd/2_8056073426/f5d263d84401faf51a06a6052a441bb7/4730633134?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вы могли выручить после бросков Шмелева и Стремвалля? — допытывались у Аскарова дотошные журналисты.

Самое главное взяли два очка, в нужный момент вратарь оставил нас на плаву, подтащил, здорово сделал свое дело. Рано или поздно любой хоккеист начинает, кто-то раньше, кто-то позже. Посчитали, что Аскарову пора, поддержал вратаря после матча главный тренер СКА Алексей Кудашов. Молодежь всегда добавляет энергии, поэтому тем, кто хорошо проявляет себя, необходимо давать шанс.

Можно без преувеличения уточнить: Аскаров не подтащил, а вытащил матч и был признан его первой звездой.

Сам вратарь после матча удивил скромностью и рассудительностью.

Чувствую радость. Я узнал за 2−3 дня до игры, что выйду в старте. Был приятно удивлен, но старался особо не думать об этом. Потому что это КХЛ. Поэтому просто выходил и играл. Спасибо Сочи за игру. Непростой матч. Хороший соперник, хорошо играл. Но мы больше хотели победить, поэтому победили, сказал Аскаров журналистам.

Голкипер рассказал также, что в команде все его поддерживали, а он сам не думал о том, что может войти в историю, дебютируя в столь раннем возрасте.

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ЛЕВША, КАК И ПУЧКОВ

Аскаров воспитанник системы СКА. Побеждал на Кубке мира U17 и Мемориале Глинки/Гретцки. Он серебряный призер юниорского чемпионата мира-2019, где был признан лучшим вратарем. Во многом благодаря победе в полуфинале над сборной США, безоговорочным фаворитом турнира. Это был бенефис Аскарова. Но в финале с хозяевами он не выручил. Наши уступили шведам 3:4 в овертайме.

Аскаров вратарь габаритный: рост 191 см, вес 80 кг. Ловушка у него на правой руке, то есть является левшой, что зачастую создает неудобства для соперников. Они ведь привыкли бросать под блин вратарю. Левшой был и знаменитый вратарь и тренер Николай Пучков, который выводил СКА в призеры чемпионата Союза, что считалось сенсацией.

Отметим, что другой юный вратарь Илья Сорокин дебютировал в КХЛ за новокузнецкий Металлург, будучи моложе Ярослава только на восемь дней. Стоит также напомнить, что совсем недавно Ярослав провел сухой матч в первенстве ВХЛ против питерского Динамо, отразив 40 бросков в игре против команды, которая до этого одержала 14 побед подряд. И это его первый сухарь на взрослом уровне.

ПЕРВЫЙ РАУНД ДРАФТА НЕ ПРЕДЕЛ

Главное для Аскарова не сбавлять обороты. Не ловить звезду, стараться закрепиться в основном составе СКА. Контракт с питерскими армейцами действует до 30 апреля 2022 года. НХЛ на данном этапе может и подождать, несмотря на манящие перспективы.

Его первоочередная задача отвоевать пост основного вратаря молодежной сборной. Валерий Брагин поблажек на молодежном чемпионате мира никому делать не станет. Тренер-победитель даже Андрея Василевского сажал на лавку. Как и Владимир Плющев Андрея Медведева в золотом финале МЧМ-2002.

Успешная игра в Чехии станет для Аскарова трамплином на драфте новичков НХЛ.

Авторитетное североамериканское издание TSN недавно опубликовало новую версию драфта НХЛ 2020 года. Ярослав поднялся в рейтинге проспектов с шестой строчки на четвертую, что для вратаря очень даже неплохо.

Некоторые специалисты не исключают даже такое феноменальное развитие событий, при котором российский голкипер будет выбран под первым номером. Почему бы и нет?

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ярослав АСКАРОВ

Родился 16 июня 2002 года в Омске.

Вратарь. Рост 190 см, вес 80 кг.

Карьера: СКА-Варяги МХЛ (2018−2019), СКА-Нева ВХЛ (2019), СКА (2019).

Достижения: победитель Кубка мира U17 (2018), вице-чемпион мира U18 (2019), победитель Кубка Глинки/Гретцки (2019).

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КСТАТИ

А МЕДВЕДЕВ ЗАКОПАЛ СВОЙ ТАЛАНТ

Вратарь Спартака Андрей Медведев дебютировал ярче не придумаешь. Причем в слабой команде. Его карьера шла в горы золото на ЮЧМ-2001, МЧМ-2002, 2003. Возглавивший национальную сборную Владимир Плющев планировал не просто взять молодого голкипера на ЧМ-2003 в Финляндию, а сделать на него ставку. Однако на сборе в Одинцове Андрей, мягко говоря, рвения не показал. Не пришел на медосмотр.

Я хотел сделать Медведева основным вратарем, но он решил, что сезон для него закончен, объяснил Плющев.

Вскоре талантливый вратарь, которого никогда не трясло, сошел с хоккейного небосклона. Он жив и здоров, но от спорта далек.