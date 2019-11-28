«Да, мало голов». Скабелка — о стиле игры «Барыса» и победе над командой Доуса

Источник: РИА "Новости"

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в овертайме. Команды встретились в третий раз в сезоне и ни разу пока не выявили победителя по итогам основного времени.

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«Это третья игра с “Автомобилистом”, многое уже сказано. Если в первом и второй матчах хоккей был таким, в какой хотели бы играть и мы, и соперник, то сегодня мы постарались не дать “Автомобилисту” столько возможностей для контратак. Спасибо ребятам, что справились с этим. Да, мало голов. Но никто не хотел уступать, больше на оборону сделали акцент. Выиграли — спасибо команде за победу», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

Итоги матча подвел и главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов, который отметил, что его команда еще далеко не суперклуб.