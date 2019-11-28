«Да, мало голов». Скабелка — о стиле игры «Барыса» и победе над командой Доуса

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в овертайме. Команды встретились в третий раз в сезоне и ни разу пока не выявили победителя по итогам основного времени.
«Это третья игра с “Автомобилистом”, многое уже сказано. Если в первом и второй матчах хоккей был таким, в какой хотели бы играть и мы, и соперник, то сегодня мы постарались не дать “Автомобилисту” столько возможностей для контратак. Спасибо ребятам, что справились с этим. Да, мало голов. Но никто не хотел уступать, больше на оборону сделали акцент. Выиграли — спасибо команде за победу», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.
Итоги матча подвел и главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов, который отметил, что его команда еще далеко не суперклуб.
«Один центральный нападающий у нас в заявке остался — Холланд, остальные играли на флангах. Возвращение Павла Дацюка? Нескоро. Точно нескоро. Еще в начале года я сказал, что чемпионат будет сумасшедший. Вы ждете, что “Автомобилист” будет 98 очков набирать за сезон? Да не будет такого! Все спотыкаются, любая команда может обыграть любую. Вам кажется, что мы стали супер-топ-клубом? Это не так. В чемпионате все грызутся, прошла половина сезона, и ничего не ясно никому. Единственное, может, “Ак Барс” оторвался — и вcе! Ждать надо серьезной турнирной борьбы. А феерии от нас ждать не надо», — сказал Мартемьянов.