Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
28.11
Северсталь
Адмирал
10
Хоккей. КХЛ
28.11
Автомобилист
Барыс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
28.11
Металлург Мг
ЦСКА
13
Хоккей. КХЛ
28.11
Трактор
Салават Юлаев
42
Хоккей. КХЛ
28.11
Куньлунь
Авангард
Б
23
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
11Матч-огонь в Москве: три пенальти и победа «Динамо» над «Ростовом»
28 ноября, источник: Vesti.kz

«Да, мало голов». Скабелка — о стиле игры «Барыса» и победе над командой Доуса

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги победного матча против «Автомобилиста».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в овертайме. Команды встретились в третий раз в сезоне и ни разу пока не выявили победителя по итогам основного времени.

Читайте также
«Барыс» снова победил команду Доуса в матче КХЛ с отмененной шайбой чемпиона мира

«Это третья игра с “Автомобилистом”, многое уже сказано. Если в первом и второй матчах хоккей был таким, в какой хотели бы играть и мы, и соперник, то сегодня мы постарались не дать “Автомобилисту” столько возможностей для контратак. Спасибо ребятам, что справились с этим. Да, мало голов. Но никто не хотел уступать, больше на оборону сделали акцент. Выиграли — спасибо команде за победу», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

Итоги матча подвел и главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов, который отметил, что его команда еще далеко не суперклуб.

«Один центральный нападающий у нас в заявке остался — Холланд, остальные играли на флангах. Возвращение Павла Дацюка? Нескоро. Точно нескоро. Еще в начале года я сказал, что чемпионат будет сумасшедший. Вы ждете, что “Автомобилист” будет 98 очков набирать за сезон? Да не будет такого! Все спотыкаются, любая команда может обыграть любую. Вам кажется, что мы стали супер-топ-клубом? Это не так. В чемпионате все грызутся, прошла половина сезона, и ничего не ясно никому. Единственное, может, “Ак Барс” оторвался — и вcе! Ждать надо серьезной турнирной борьбы. А феерии от нас ждать не надо», — сказал Мартемьянов.

Читайте также
Автомобилист
1:2ОТ
0:1, 0:0, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1428.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5100 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Якуб Коварж(Якуб Коварж)Эдвард Паскуале
1-й период
18:29Аркадий Шестаков(Никита Михайлис, Валерий Орехов)
2-й период
25:06Дмитрий Шевченко
32:24Алексей Василевский
37:24Аркадий Шестаков
3-й период
48:32Егор Шалапов
48:55Найджел Доус
50:54Ефим Гуркин(Анатолий Голышев, Питер Холланд)
Овертайм
63:32Линус Виделль(Корбан Найт, Атте Охтамаа)
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Шок в Казахстане - российские СМИ о победе "Астаны" над "Манчестер Юнайтед"
Не добре дошли. ЦСКА распрощался с надеждами на еврокубки
Российские пляжники обыграли бразильцев и вышли в полуфинал ЧМ
«Краснодар» взял реванш у «Базеля» в Лиге Европы
Россиянин стал лучшим вратарем недели Лиги чемпионов
Вода скрывает красоту российской синхронистки (фото)
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Черная пятница: лучшие скидки на необходимое для спорта и отдыха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь