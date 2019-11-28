Тренер ХК «Автомобилист» заявил, что Дацюк надолго выбыл из-за травмы

«Один центральный нападающий у нас в заявке остался — [Питер] Холланд, остальные играли на флангах. Возвращение Павла Дацюка? Не скоро, точно не скоро. Еще в начале года я сказал, что чемпионат будет сумасшедший», — сказал Мартемьянов.

Дацюк перешел в «Автомобилист» в июне нынешнего года, девять стартовых игр регулярного чемпионата 41-летний форвард пропустил из-за травмы. До этого он играл за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт», за который выступал с 2001 по 2016 год. Дацюк стал олимпийским чемпионом 2018 года, а также чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.