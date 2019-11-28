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28 ноября, источник: ТАСС

Тренер ХК «Автомобилист» заявил, что Дацюк надолго выбыл из-за травмы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Мартемьянов заявил, что нападающий команды Павел Дацюк не скоро восстановится после повреждения. Комментарий Мартемьянова приводит пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Дацюк получил травму 26 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» (3:4).

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«Один центральный нападающий у нас в заявке остался — [Питер] Холланд, остальные играли на флангах. Возвращение Павла Дацюка? Не скоро, точно не скоро. Еще в начале года я сказал, что чемпионат будет сумасшедший», — сказал Мартемьянов.

Дацюк перешел в «Автомобилист» в июне нынешнего года, девять стартовых игр регулярного чемпионата 41-летний форвард пропустил из-за травмы. До этого он играл за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт», за который выступал с 2001 по 2016 год. Дацюк стал олимпийским чемпионом 2018 года, а также чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.

«Автомобилист» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков после 31 матча.

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Хоккей, КХЛ, Неделя 1428.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5100 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Якуб Коварж(Якуб Коварж)Эдвард Паскуале
1-й период
18:29Аркадий Шестаков(Никита Михайлис, Валерий Орехов)
2-й период
25:06Дмитрий Шевченко
32:24Алексей Василевский
37:24Аркадий Шестаков
3-й период
48:32Егор Шалапов
48:55Найджел Доус
50:54Ефим Гуркин(Анатолий Голышев, Питер Холланд)
Овертайм
63:32Линус Виделль(Корбан Найт, Атте Охтамаа)
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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