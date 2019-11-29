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10:34 (мск), источник: Sports.Ru

Нелепая драка в КХЛ: защитник ЦСКА оттаскал молодого игрока «Металлурга»

Дорофеев даже не понял, что участвовал в бою.

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Почти все знают про негласное правило в хоккее заступаться за своего партнера, когда против него сыграли слишком грубо или вообще грязно (расскажите про него, пожалуйста, хоккеистам «Баффало»).

Обычно это заканчивается потасовкой (иногда массовой), ну или хотя бы попыткой ее начать — если уж линейные арбитры максимально оперативные пацифисты.

В матче же «Металлурга» и ЦСКА произошла странная ситуация: 19-летний нападающий уральцев Павел Дорофеев (185 см, 79 кг) провел силовой прием у борта против защитника Михаила Науменкова (182 см, 87 кг). Прием был чистый, но Науменков, кажется, не ждал его: приземлился на колени, облокотился об лед — но быстро оклемался и пару секунд спустя самостоятельно поехал на смену.

Времени, пока Михаил приходил в себя, хватило, чтобы другой защитник ЦСКА Богдан Киселевич (184 см, 94 кг) налетел на молодого соперника и начал мстить за партнера (хотя ситуация того вообще не требовала). Дорофееву явно не хватало веса — его тело летало в ту сторону, в которую его дергал за свитер Киселевич.

Богдан, к счастью, быстро понял, что драться с ним никто не собирается и отпустил парня. Защитник ЦСКА получил две минуты штрафа, нападающий «Магнитки» обошелся без удаления.

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Странно, что 29-летний Киселевич неверно оценил ситуацию — при его-то опыте: более 400 матчей в КХЛ, 32 игры в НХЛ, два чемпионата мира и золото Олимпиады-2018.

Для Дорофеева это второй сезон в КХЛ (и первый полноценный). Ему только исполнилось 19, но в сентябре он уже забил лучший гол недели, У Павла 6 (4+2) очков в 31 матче и участие в Турнире четырех наций в составе молодежной сборной (2+1).

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Металлург Мг
1:3
0:2, 0:1, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1428.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7111 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевИгорь Никитин
Вратари
Василий КошечкинЛарс Юханссон
1-й период
03:14Деннис Расмуссен
04:32Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Линден Вей)
06:18Андрей Светлаков
08:58Богдан Киселевич
16:25Мэт Робинсон
17:26Михаил Григоренко
2-й период
27:05Командный штраф
27:05Клас Дальбек
30:39Павел Карнаухов(Александр Попов)
37:13Николай Кулемин
3-й период
55:46Командный штраф
56:40Николай Кулемин(Эрик О`Делл, Андрей Нестрашил)
Статистика
6Штрафное время10
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
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