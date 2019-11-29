Нелепая драка в КХЛ: защитник ЦСКА оттаскал молодого игрока «Металлурга»

Почти все знают про негласное правило в хоккее заступаться за своего партнера, когда против него сыграли слишком грубо или вообще грязно (расскажите про него, пожалуйста, хоккеистам «Баффало»).

Обычно это заканчивается потасовкой (иногда массовой), ну или хотя бы попыткой ее начать — если уж линейные арбитры максимально оперативные пацифисты.

В матче же «Металлурга» и ЦСКА произошла странная ситуация: 19-летний нападающий уральцев Павел Дорофеев (185 см, 79 кг) провел силовой прием у борта против защитника Михаила Науменкова (182 см, 87 кг). Прием был чистый, но Науменков, кажется, не ждал его: приземлился на колени, облокотился об лед — но быстро оклемался и пару секунд спустя самостоятельно поехал на смену.

Времени, пока Михаил приходил в себя, хватило, чтобы другой защитник ЦСКА Богдан Киселевич (184 см, 94 кг) налетел на молодого соперника и начал мстить за партнера (хотя ситуация того вообще не требовала). Дорофееву явно не хватало веса — его тело летало в ту сторону, в которую его дергал за свитер Киселевич.

Богдан, к счастью, быстро понял, что драться с ним никто не собирается и отпустил парня. Защитник ЦСКА получил две минуты штрафа, нападающий «Магнитки» обошелся без удаления.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3d061c469f879cdb2285b7aaedcc93c9_hd/q654373/13107af08acc2077dc2ddd3567178eea/4730686439?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Странно, что 29-летний Киселевич неверно оценил ситуацию — при его-то опыте: более 400 матчей в КХЛ, 32 игры в НХЛ, два чемпионата мира и золото Олимпиады-2018.