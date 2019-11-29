Нелепая драка в КХЛ: защитник ЦСКА оттаскал молодого игрока «Металлурга»
Дорофеев даже не понял, что участвовал в бою.
Дорофеев даже не понял, что участвовал в бою.
Почти все знают про негласное правило в хоккее заступаться за своего партнера, когда против него сыграли слишком грубо или вообще грязно (расскажите про него, пожалуйста, хоккеистам «Баффало»).
Обычно это заканчивается потасовкой (иногда массовой), ну или хотя бы попыткой ее начать — если уж линейные арбитры максимально оперативные пацифисты.
В матче же «Металлурга» и ЦСКА произошла странная ситуация: 19-летний нападающий уральцев Павел Дорофеев (185 см, 79 кг) провел силовой прием у борта против защитника Михаила Науменкова (182 см, 87 кг). Прием был чистый, но Науменков, кажется, не ждал его: приземлился на колени, облокотился об лед — но быстро оклемался и пару секунд спустя самостоятельно поехал на смену.
Времени, пока Михаил приходил в себя, хватило, чтобы другой защитник ЦСКА Богдан Киселевич (184 см, 94 кг) налетел на молодого соперника и начал мстить за партнера (хотя ситуация того вообще не требовала). Дорофееву явно не хватало веса — его тело летало в ту сторону, в которую его дергал за свитер Киселевич.
Богдан, к счастью, быстро понял, что драться с ним никто не собирается и отпустил парня. Защитник ЦСКА получил две минуты штрафа, нападающий «Магнитки» обошелся без удаления.
Странно, что 29-летний Киселевич неверно оценил ситуацию — при
Для Дорофеева это второй сезон в КХЛ (и первый полноценный). Ему только исполнилось 19, но в сентябре он уже забил лучший гол недели, У Павла 6 (4+2) очков в 31 матче и участие в Турнире четырех наций в составе молодежной сборной (2+1).
|Илья Воробьев
|Игорь Никитин
|Василий Кошечкин
|Ларс Юханссон
|03:14
|Деннис Расмуссен
|04:32
|Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Линден Вей)
|06:18
|Андрей Светлаков
|08:58
|Богдан Киселевич
|16:25
|Мэт Робинсон
|17:26
|Михаил Григоренко
|27:05
|Командный штраф
|27:05
|Клас Дальбек
|30:39
|Павел Карнаухов(Александр Попов)
|37:13
|Николай Кулемин
|55:46
|Командный штраф
|56:40
|Николай Кулемин(Эрик О`Делл, Андрей Нестрашил)
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)