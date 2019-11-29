Обладатель Кубка Гагарина рассказал, как в хоккее занижают зарплаты

Анисин выступал в российской суперлиге, позднее в КХЛ в составе московских ЦСКА, «Крыльев Советов», «Динамо», новосибирской «Сибири», череповецкой «Северстали», нижнекамского «Нефтехимика», ханты-мансийской «Югры», подмосковного «Витязя», «Сочи» и «Донбасса». В настоящее время он играет в ВХЛ за «Хумо» из Ташкента.
«Бывали случаи, когда клубное руководство откровенно пользовалось ситуацией, — рассказал Анисин корреспонденту агентства. — Например, хоккеист едет играть в другой город. Перевозит семью. Естественно, что он не горит желанием после условных двух сезонов срываться с места. Игрок, наоборот, заинтересован продлить соглашение». «И вот подходит момент подписания нового контракта. Генеральный менеджер, зная, что хоккеист уже пустил корни в этом городе, специально занижает сумму заработка, — сообщил он. — Надеется на то, что спортсмен не захочет срываться с места, перевозить семью, и в конечном счете примет решение играть за меньшие деньги только для того, чтобы остаться».
Как отметил собеседник агентства, многие хоккеисты, особенно семейные, на такой вариант часто соглашаются. «Сейчас принято говорить, что это бизнес», — добавил Анисин.