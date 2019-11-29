Обладатель Кубка Гагарина рассказал, как в хоккее занижают зарплаты

Анисин выступал в российской суперлиге, позднее в КХЛ в составе московских ЦСКА, «Крыльев Советов», «Динамо», новосибирской «Сибири», череповецкой «Северстали», нижнекамского «Нефтехимика», ханты-мансийской «Югры», подмосковного «Витязя», «Сочи» и «Донбасса». В настоящее время он играет в ВХЛ за «Хумо» из Ташкента.

«Бывали случаи, когда клубное руководство откровенно пользовалось ситуацией, — рассказал Анисин корреспонденту агентства. — Например, хоккеист едет играть в другой город. Перевозит семью. Естественно, что он не горит желанием после условных двух сезонов срываться с места. Игрок, наоборот, заинтересован продлить соглашение». «И вот подходит момент подписания нового контракта. Генеральный менеджер, зная, что хоккеист уже пустил корни в этом городе, специально занижает сумму заработка, — сообщил он. — Надеется на то, что спортсмен не захочет срываться с места, перевозить семью, и в конечном счете примет решение играть за меньшие деньги только для того, чтобы остаться».