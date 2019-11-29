Дацюк избежал серьёзной травмы и скоро вернётся в строй

В матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:4) шайба попала ему в незащищённое место, Дацюк получил болезненный ушиб. 41-летний нападающий пропустил матч с «Барысом» (1:2 ОТ), после чего главный тренер уральского клуба Андрей Мартемьянов заявил, что Павел нескоро вернётся на лёд.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие только в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и сделав восемь результативных передач при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч опытный форвард проводил на льду чуть больше 16 минут.