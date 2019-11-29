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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Дацюк избежал серьёзной травмы и скоро вернётся в строй

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк избежал серьёзной травмы и скоро вернётся в строй.

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Источник: РИА "Новости"

В матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:4) шайба попала ему в незащищённое место, Дацюк получил болезненный ушиб. 41-летний нападающий пропустил матч с «Барысом» (1:2 ОТ), после чего главный тренер уральского клуба Андрей Мартемьянов заявил, что Павел нескоро вернётся на лёд.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие только в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и сделав восемь результативных передач при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч опытный форвард проводил на льду чуть больше 16 минут.

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