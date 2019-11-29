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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» выставил Галимова на драфт отказов КХЛ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» выставил вратаря команды Станислава Галимова на драфт отказов КХЛ, сообщается в официальном Twitter лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может бесплатно забрать Галимова из «Магнитки».

В нынешнем сезоне Галимов провел за «Металлург» 9 матчей, отражая в среднем 90% бросков по своим воротам. Последними играми Галимова за «Магнитку» были выездные матчи против хабаровского «Амура» (2:3) и владивостокского «Адмирала» (4:5), которые прошли 19 и 21 ноября соответственно.

После матча с «Амуром» в официальном аккаунте «Металлурга» в сети «ВКонтакте» от имени пресс-службы клуба появилась запись с оскорблениями Галимова и критикой его игры в Хабаровске, но впоследствии она была удалена, а произошедшее объяснили ошибкой сотрудника.

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