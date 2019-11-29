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20:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сыграет в специальной форме в честь 20-летнего юбилея

Казахстанский «Барыс» сыграет в специальных джерси в честь 20-летнего юбилея клуба, сообщает пресс-служба команды.

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На форму нанесены имена всех хоккеистов, которые выступали за «Барыс». В этих джерси команда сыграет 1 и 4 декабря в домашних матчах против минского «Динамо» и финского «Йокерита».

Специальная форма после игр будет продана на благотворительном аукционе. а все средства передадут вратарю юниорской сборной Казахстана и «Снежных Барсов» Вилена Прокофьева, который борется с раком.

Отметим, что матч «Барыса» с «Динамо» начнется в 17:30 по времени Нур-Султана, а игра с «Йокеритом» — в 19:30.

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