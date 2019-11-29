«Барыс» сыграет в специальной форме в честь 20-летнего юбилея

На форму нанесены имена всех хоккеистов, которые выступали за «Барыс». В этих джерси команда сыграет 1 и 4 декабря в домашних матчах против минского «Динамо» и финского «Йокерита».

Специальная форма после игр будет продана на благотворительном аукционе. а все средства передадут вратарю юниорской сборной Казахстана и «Снежных Барсов» Вилена Прокофьева, который борется с раком.