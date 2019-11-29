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29 ноября, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву» в гостевом матче чемпионата КХЛ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 3:6 (1:2, 1:2, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Зубры» сразу ринулись в атаку. Уже на третьей минуте противостояния форвард гостей Александр Павлович отправил шайбу в верхний правый угол ворот оппонентов, открыв счет. Минчане продолжили напирать, держа в тонусе голкипера «Локомотива» Александра Лазушина. Мобилизовавшись, нападающий хозяев Григорий Денисенко на 14-й минуте противостояния восстановил равновесие сил. Его поддержал партнер по команде защитник Якуб Накладал — 2:1.

Во втором периоде «Локомотив» взвинтил скорости. Форвард Павел Кудрявцев прорвался сквозь оборону «зубров» и на 24-й минуте матча удвоил преимущество своего клуба, забросив очередную шайбу в ворота минчан. «Динамовцы» попытались перехватить инициативу. Осуществить задуманное получилось через три минуты. Нападающий Райан Спунер уменьшил отставание гостей. После чего «зубры» продолжили осаждать голкипера соперников. Тем не менее, играя в меньшинстве, минчане не смогли сдержать напор соперников. Шайбу на 36-й минуте противостояния забросил форвард «Локомотива» Магнус Пяяйарви-Свенссон — 4:2.

Третья 20-минутка началась динамично. «Динамовцы» ринулись в атаку, забив гол, который записал на свой счет Теему Пулккинен. Хозяева тут же осадили соперников, на 43-й минуте матча удвоив перевес. Отличился защитник Максим Осипов. Его поддержал товарищ по команде Артур Каюмов, увеличивший счет до 6 шайб. «Зубры» до конца противостояния так и не смогли ничего противопоставить «Локомотиву».

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 1 декабря в гостях у казахского «Барыса».

Локомотив
6:3
2:1, 2:1, 2:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 1429.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6241 зритель
Главные тренеры
Майк ПелиноКрэйг Вудкрофт
Вратари
Александр ЛазушинЮнас Энрот
1-й период
02:57Александр Павлович(Владислав Еременко, Александр Китаров)
09:05Стаффан Крунвалль
13:08Григорий Денисенко(Стефан Да Коста, Роман Савченко)
16:04Теему Пулккинен
17:49Якуб Накладал(Григорий Денисенко, Денис Алексеев)
18:00Александр Китаров
19:05Рушан Рафиков
2-й период
20:00Александр Свитов
20:00Олег Евенко
23:13Павел Кудрявцев(Антон Ландер, Магнус Пяярви-Свенссон)
26:11Райан Спунер(Теему Пулккинен, Юнас Энрот)
29:23Стаффан Крунвалль
30:56Александр Когалев
31:59Франсис Паре
31:59Франсис Паре
34:23Роман Дюков
35:43Магнус Пяярви-Свенссон(Стефан Да Коста, Рушан Рафиков)
3-й период
41:08Артур Каюмов
41:11Теему Пулккинен(Артем Демков, Райан Спунер)
42:13Максим I Осипов(Александр Полунин, Павел Красковский)
54:04Артур Каюмов(Николай Коваленко, Денис Алексеев)
55:31Кирилл Готовец
57:30Максим I Осипов
Статистика
15Штрафное время40
6Игра в большинстве5
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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