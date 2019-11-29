Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву» в гостевом матче чемпионата КХЛ

«Зубры» сразу ринулись в атаку. Уже на третьей минуте противостояния форвард гостей Александр Павлович отправил шайбу в верхний правый угол ворот оппонентов, открыв счет. Минчане продолжили напирать, держа в тонусе голкипера «Локомотива» Александра Лазушина. Мобилизовавшись, нападающий хозяев Григорий Денисенко на 14-й минуте противостояния восстановил равновесие сил. Его поддержал партнер по команде защитник Якуб Накладал — 2:1.

Во втором периоде «Локомотив» взвинтил скорости. Форвард Павел Кудрявцев прорвался сквозь оборону «зубров» и на 24-й минуте матча удвоил преимущество своего клуба, забросив очередную шайбу в ворота минчан. «Динамовцы» попытались перехватить инициативу. Осуществить задуманное получилось через три минуты. Нападающий Райан Спунер уменьшил отставание гостей. После чего «зубры» продолжили осаждать голкипера соперников. Тем не менее, играя в меньшинстве, минчане не смогли сдержать напор соперников. Шайбу на 36-й минуте противостояния забросил форвард «Локомотива» Магнус Пяяйарви-Свенссон — 4:2.

Третья 20-минутка началась динамично. «Динамовцы» ринулись в атаку, забив гол, который записал на свой счет Теему Пулккинен. Хозяева тут же осадили соперников, на 43-й минуте матча удвоив перевес. Отличился защитник Максим Осипов. Его поддержал товарищ по команде Артур Каюмов, увеличивший счет до 6 шайб. «Зубры» до конца противостояния так и не смогли ничего противопоставить «Локомотиву».